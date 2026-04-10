吳念真挺李遠！談老友陷風暴：心臟要夠強　柯一正砸車遭起訴吐心聲

記者蕭采薇／台北報導

綠光劇團舞台劇《人間條件八》凡人歌，10日舉辦彩排記者會，導演吳念真被問及多年老戰友、文化部長李遠近日捲入公視董監事審查風暴，吳念真力挺好友，直呼自己絕對當不了官，笑稱若被立委質詢「不行耶，我大概5分鐘髒話就出來了」。而日前因行車糾紛怒砸車遭起訴的柯一正，也出面回應官司進度。

▲《人間條件八》凡人歌，（左起）林雨宣、陳希聖、柯一正、王琄、吳念真、楊麗音、楊大正。（圖／記者黃克翔攝）

心疼老友李遠遇風暴！吳念真自嘲：被質詢5分鐘就飆髒話

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吳念真與執行導演吳定謙父子檔，領軍柯一正、楊麗音、王琄、陳希聖、林雨宣及楊大正等實力派陣容現身。談到公視新任董監事卡關惹議，文化部長李遠身處風暴中心，看在相交多年的吳念真眼裡相當感慨。

吳念真坦言要坐上那個位置心臟絕對要夠大顆，換作是他根本無法應付立法院的砲火。他深信李遠接下重擔前就已做好心理準備，「他比我清楚，去那個位子要面對什麼，人家做某些動作到底是真心為國為民，還是一場戲，你都必須面對啊。」

▲吳念真（右）分享「老人生存法則」。（圖／記者黃克翔攝）

邁入73歲的吳念真也分享了「老人生存法則」，自認這幾年都在學習閉嘴，除非年輕人主動發問，否則絕不隨便指點江山，以免變成令人討厭的長輩。至於劇中探討中頭獎的情節，他笑認自己偶爾也會買彩券，但前提是獎金飆破5億大關，打趣表示若幸運中大獎，就能省下替公益團體辛苦募款10年的力氣。

當街砸車遭起訴！柯一正淡定首發聲：已交給律師

現年77歲的知名導演柯一正日前因停車糾紛，氣到當街狠踹對方車輛並站上引擎蓋，最後被依毀損罪起訴。面對官司，他展現豁達態度，表示案情「不會有進度了」，一切全權委託律師處理。

▲《人間條件八》凡人歌，（左起）林雨宣、陳希聖、柯一正、王琄、吳念真、楊麗音、楊大正。（圖／記者黃克翔攝）

對於重返劇場，柯一正充滿感恩，笑說自己就像「阿茲海到快要默的健忘老人」，如果不出來演戲活動腦力，退化速度會非常驚人，「否則我根本是家具，在這裡跟大家打打鬧鬧讓我比較有生命力。」他還放話要在舞台上盡情揮灑：「在這個瘋狂的年代，我希望讓我的角色再瘋狂一點。」一旁的執行導演吳定謙則笑虧，這齣戲根本是為了爸爸和柯導量身打造的「長照3.0」。

▲ 《人間條件八》凡人歌，王琄、陳希聖再次飾演夫妻。（圖／記者黃克翔攝）

楊大正首攻蛋壓力山大「前妻發聲力挺」 陳希聖耳中風留後遺症

身兼滅火器主唱的楊大正，即將在7月首度唱進台北小巨蛋，明天就是售票日，他坦言現在處於極度焦慮的狀態，幸好劇中角色同樣充滿焦慮感，剛好能將情緒無縫接軌。除了吳念真幫忙錄影宣傳，就連前妻山東也現身相挺，他大方回應：「當然啦，我們是最好的朋友。」

▲《人間條件八》凡人歌，（左起）楊大正、陳希聖、林雨宣 。（圖／記者黃克翔攝）

此外，2023年首演時曾突發「耳中風」的陳希聖，坦言聽力已造成永久性受損，這次重返舞台對體力是極大考驗，甚至為此自備經絡按摩師和按摩床到後台待命。他與相識40年的王琄再度同台飆戲，兩人將演繹出從仰慕到半嫌棄卻又分不開的微妙情感，精彩火花令人期待。