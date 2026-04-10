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《瘋神》香蕉宣布當爸！　甜曬超音波照：我們的小生命來了

記者王靖淳／綜合報導

藝人香蕉（王俊傑）曾是節目《瘋神無雙》的班底，他在2023年和圈外女友Timmy登記結婚，平時會透過社群記錄日常的他，今（10）日發文曬出超音波以及驗孕棒的照片，宣布夫妻倆將迎來新生命的到來，正式升格新手爸媽。貼文及照片曝光後，立刻湧入大票網友留言恭喜。

▲▼香蕉老婆懷孕。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）

▲香蕉老婆懷孕。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）

香蕉發文一開頭便激動大喊：「我們的小生命來報到了！」他感性表示，這陣子正持續練習如何做好老公與爸爸的角色，並盡可能騰出時間來陪老婆。雖然對於迎接寶寶的到來感到無比開心，不過他也坦言，內心更多的是對老婆的不捨與感動，看著Timmy為了懷孕而付出的努力，讓他更加珍惜這段奇妙的緣分。

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對於生命從無到有的過程，香蕉讚嘆「太神奇太寶貴了」。他坦言，自從Timmy懷孕後，自己變得更疼對方，也因為親眼見證老婆懷胎後的種種狀態，讓他感觸極深。他也表示，兩人的生活在今年將會有很大的改變，並霸氣承諾，未來家裡的生計與重擔由他扛起，「新生來報到了，我負責好好工作賺錢。」

▲▼香蕉老婆懷孕。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）

▲香蕉PO文宣布當爸。（圖／翻攝自Facebook／香蕉王俊傑）

香蕉透露，在拿到媽媽手冊後自己反覆看了好幾遍，也已經開始預習接下來的育嬰知識，以及照顧老婆的功課。他也在文末向廣大網友請益，希望能蒐集到更多實用的推薦與建議。最後，香蕉感性表示：「我其實到現在還覺得很夢幻，人還在驚喜與備戰狀態中，Timmy會害喜一直吐，我常態的工作與照顧來回，希望一切更順更好。」

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香蕉王俊傑結婚Timmy

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