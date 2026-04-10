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黃景瑜、王玉雯爆緋聞「深夜約會全被拍」！　工作室急上火線發聲

記者王靖淳／綜合報導

大陸狗仔劉大錘近日拋出震撼彈，預告即將揭曉一對頂流CP的感情現況，並暗示兩人「一個90、一個95」，接著更直接曝光男星黃景瑜與女星王玉雯深夜約會的影片，畫面曝光後，立刻在網路上掀起討論。為此，黃景瑜與王玉雯事後也透過工作室發聲闢謠，引發熱議。

▲▼王玉雯、黃景瑜。（圖／翻攝自微博）

▲王玉雯、黃景瑜爆出緋聞。（圖／翻攝自微博）

透過劉大錘公開的影片畫面可見到，黃景瑜、王玉雯與好友相約聚餐，結束後一行人又前往酒吧續攤至凌晨。格外引人注目的是，散場之後，黃景瑜與王玉雯單獨並肩走出，並一同搭車回到飯店，兩人下車後迅速步入電梯上樓，且男方一直到天亮都沒離開，隔天晚上甚至又到飯店找女方，頻繁的進出，讓兩人的緋聞甚囂塵上。

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▲▼王玉雯、黃景瑜。（圖／翻攝自微博）

▲王玉雯、黃景瑜透過工作室闢謠。（圖／翻攝自微博）

面對各界對於緋聞的關注，黃景瑜透過工作室發出澄清聲明，他先是感謝大家的關注，接著表示「網傳內容不屬實」，強調當晚的一切互動，僅僅只是朋友間正常聚會，呼籲外界不必過度解讀。此外，王玉雯也透過工作室發聲闢謠，強調網傳的爆料不屬實，並還原當天情況，解釋那只是朋友聚餐後的社交往來，同樣要外界不必過度解讀。

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王玉雯黃景瑜

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