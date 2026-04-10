獨／藝人林舒語普吉島秀好身材　帶三寶求學自己還爽玩

記者葉文正／台北報導

藝人林舒語平日是辛苦的三寶媽，平日住在「男生宿舍」中，最近帶一家人前往泰國普吉島，她也表示其實是來考察暑期國際學校的，希望能在暑假，把孩子送進國際學校，大人們也可以盡情選擇自己的生活步調，可說是相當滿意的選擇。

▲林舒語生完三寶仍有好身材。（圖／林舒語提供）

林舒語說，「除了能學習英語外，還能讓孩子享受各種豐富的活動，在快樂中吸收滿滿的體驗跟學習，而且我們這次參訪的教育體制學校各方面真的都超級棒讓我們參訪的四組爸媽都直接下訂今年的暑期夏令營，還偷偷說「還有住校的選項」，從住宿、沙灘騎馬、海上郵輪趴踢、泰拳、海釣、潛水⋯⋯⋯⋯等活動都要幫大家安排到最完美。」

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▲林舒語捧著大魚超澎派。（圖／林舒語提供）

林舒語這次去四天，讓孩子們體驗學習，她自己也選擇了沙灘騎馬，也去參加海上派對，包船的海上派對，幾乎都是外國人，在船上吃吃喝喝都很棒，想做甚麼是直接告訴他們即可，想要睡到自然醒也可以，有時候要有放鬆才能到拍很多照片。

▲林舒語游泳池吃早餐。（圖／林舒語提供）

林舒語還挑戰去打泰拳，「是很專業的教練指導我們，泳池還有漂浮早餐，把早餐弄得很美，坐在泳池內吃早餐，可以拍出很美的美照，穿泳衣吃早餐是有趣的體驗。我們還去吃日式料理，還有血拚的行程，有泰國品牌都很便宜，可以買來送人，還有編織拖鞋，一人都買好幾雙。」

▲學泰拳是必須的。（圖／林舒語提供）

她也提到，孩子去國際學校的狀況，可說是兵分多路：「我帶兩個大的去參加國際學校，像一般沒去過的話，大人不知要做甚麼，還要接送小孩，可能要花很多時間塞車，一直拖著，這個行程完全把大人安排好，校車直接到飯店門口接孩子們，我們就有更多時間安排想做的事。」

▲林舒語跟家人朋友一起沙灘騎馬。（圖／林舒語提供）

至於小朋友們學習的情況，林舒語表示：「這裡每班隔兩歲，各個年齡差兩歲，除了一般課程，二寶也選了烹飪課，也有游泳課，也有小朋友想學踢足球，這是看了好幾個學校，參觀後選定的學校，小孩玩到開心到超嗨，都是各國的小孩，聽說大概有五百個國家的兒童大集合，尤其暑假才會接待外國學生，好多國外的孩子送過去，去第一次後，就跟認識同學說以後要一起回來，好可愛哦，也算是在假期中跟國際接軌。」

▲林舒語帶家人到普吉島學習。（圖／林舒語提供）

林舒語說，一般來講，小朋友加上大人行程是八天，有三天是大人小孩一起的行程，五天是上課天，晚上有家人相處的時光。花費加上學校兩大兩小包含學費機票，七晚的五星級飯店，四個人加起來十四到十五萬左右，重點是房間直接把窗戶打開就是泳池。」讓大家玩得開心。

▲林舒語在普吉島。（圖／林舒語提供）

她說普吉島的這個行程，大概是收四歲以上到青少年都可以，孩子們可以自己選的課程有十五種，包含甚至製作機器人都有課程，或是程式編輯都有，課程多元，還會去校外教學，學科的話以英文為主，學習各種科目。