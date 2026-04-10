「K級乳神」女優現高雄！超「震」出場噴鼻血　倉木華、楪可憐都在

記者吳睿慈／台北報導

TAE台灣成人博覽會2026年邁入第12屆，首度移師高雄舉辦，10日起一連三天在左營「國際活動展演中心」（高鐵路123號10樓）盛大登場。星光大道開幕儀式，集結超過70名女優、12名男優亮相，其中擁有K級神乳的AV女優優月真理奈（秋月真理奈），超「震」踏上紅毯，引起全場目光注目。

▲K罩杯秋月真理奈「捧奶」走紅毯。（圖／博展國際有限公司提供）



為迎接活動正式開幕，首日迎來星光大道開幕儀式，4位代言人鈴之家鈴、倉木華、長濱蜜璃、楪可憐登場掀起全場高潮。而擁有「K罩杯」的女優秋月真理奈，邊走邊捧著傲人上圍現身，大方與粉絲互動，還不時彎腰擠奶，胸前最強巨蛋搖搖晃晃，秒成全場焦點。

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▲倉木華曾參與戀愛實境節目。（圖／博展國際有限公司提供）



現年22歲的倉木華，除了擁有E罩杯與絕世長腿外，她還曾參與實境節目《戀愛巴士》演出，因工作關係接觸到AV產業，最終決定轉換跑道。被問到未來是否有機會與台灣男優或製作團隊合作，她則表示，因涉及各國法律規範，目前仍不確定，但若有機會，樂於與不同國家的演員合作，「沒有特別設定方向，各種可能都不排斥。」

▲▼第12屆TAE台灣成人博覽會由四大女優擔任代言人，倉木華、楪可憐、長濱蜜璃、鈴之家鈴。（圖／博展國際有限公司提供）



此次難得來到高雄，楪可憐分享心情，表示這是她第二次參加TAE，直呼非常興奮也很開心，並大讚台灣粉絲溫柔又親切，讓她留下深刻印象，而她在後台也大啖美食，忍不住稱讚說：「太好吃了吧！」鈴之家鈴則透露，此行是首次造訪高雄，對當地充滿期待，笑說「所有好吃的東西都想試看看」，語氣難掩興奮。談到對台灣男生的印象，長濱蜜璃笑說：「現場大家的反應都非常可愛，是我很喜歡的類型。」

TAE台灣成人博覽會連續3天在高雄火熱開展，本屆活動也推出「社區媽媽灶咖」，集結多位姐姐級女優同台和粉絲互動，包括川上優、友田真希、多田有花、範田紗紗、武藤等人輪番上陣，現場互動尺度大開，將撫慰弟弟們心中的苦。當中更設計繩縛體驗橋段，挑戰視覺與感官享受，想衝一波的粉絲絕對不能錯過，購票請洽KKTIX。