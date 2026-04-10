Lisa曖昧貼身合照突曝光！男生是小3歲「泰版車銀優」　韓網暴動

記者吳睿慈／綜合報導

南韓國際女王Lisa是BLACKPINK一員，她過去曾與「LV三公子」弗雷德里克阿爾諾（Frédéric Arnault）傳出曖昧，雙方雖沒承認過戀情，但時刻被拍到約會照，這段關係被外界視為默認。日前，Lisa在3月底歡慶29歲生日，沒想到，近日一名男性卻貼出與她的貼身合照，馬上引來網友猜測「該不會是新對象」，男生身份引熱議。

▲▼Lisa與彭提瓦特唐萬查洛貼身合照引起熱議。（圖／翻攝自彭提瓦特唐萬查洛IG）



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Lisa日前歡慶29歲生日，邀請友人到場慶祝，值得一提的是，她近日被釋出當天其他合照，原來私下與泰星彭提瓦特唐萬查洛（Pongtiwat Tangwancharoen）有私交，男方小她3歲，因擁有深邃又帥氣的五官，被封為「泰版車銀優」。

彭提瓦特唐萬查洛在發文中寫下「Cheers to you, rockstar」，同時曬出他與Lisa的曖昧合照，兩人看起來關係匪淺，照片曝光後，引起大批網友湧入留言猜測「Boyfriend？」、「Lisa your girlfriend」、「Real？」

▲不少粉絲猜測該不會是新對象，韓網熱議。（圖／翻攝Naver）



男帥女美的合照引起轟動，就連韓媒也跟進報導，甚至有標題直指「衝擊的換乘戀愛？」形容兩人的合照，但截止目前為止，官方未有任何回應。