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EXO-CBX也逃了！正式要求解約INB100　公司「資本侵蝕」慘況曝光

記者張筱涵／綜合報導

南韓演藝圈再傳合約風波，繼多位藝人接連出走後，EXO小分隊「CBX」（CHEN、伯賢、XIUMIN）也被爆出已向所屬公司INB100提出解約，震撼業界。

▲▼CBX。（圖／翻攝自INB100 IG）

▲CBX。（圖／翻攝自INB100 IG）

據韓媒《THE FACT》報導，CHEN、伯賢、XIUMIN於今年3月底向INB100代表車佳元寄出存證信函，針對未結算款項及違反合約內容要求說明，並正式通知解除專屬合約。不過在要求回覆的2週期限過後，3人仍未獲得合理答覆，最終決定解約。

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公司遭控資金問題　影響藝人活動

報導指出，INB100原為伯賢自SM娛樂獨立時所創立的公司，之後於2024年5月被車佳元與MC夢成立的「ONE HUNDRED」收購，成為其子公司之一。

然而車佳元被指控利用CBX的IP簽訂大型合約、取得高達數百億韓元的預付款，卻讓公司陷入「完全資本侵蝕」狀態。不僅如此，CBX尚未領取的結算金額也高達數十億韓元，甚至連合作廠商與工作人員費用都未支付，導致藝人活動出現困難。

對此，車佳元方面回應《THE FACT》表示，目前正努力讓公司恢復正常運作，「會透過追加投資或動用個人資金來解決問題」。

多名藝人接連出走　公司幾近「空殼化」

事實上，在CBX之前，車佳元體系旗下藝人已陸續出走，包括THE BOYZ、BIG PLANET MADE娛樂旗下的泰民、李茂珍、BE’O、女團VIVIZ，以及歌手兼演員李昇基等人，皆已通知解約離開。目前該體系幾乎已無主要藝人留守，形同「空殼化」。

此外，車佳元目前還涉及3起詐欺指控，遭控以藝人IP簽約並收取巨額預付款，卻未實際推動相關事業。警方已將相關案件併案調查中。

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