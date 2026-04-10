克拉們衝了！SEVENTEEN快閃店登高雄駁二　頭香夜排12小時

▲SEVENTEEN快閃店今日登陸高雄駁二B6倉庫。（圖／記者許宥孺攝）



記者許宥孺／高雄報導

由SEVENTEEN珉奎、S.COUPS組成的SEVENTEEN小分隊CxM，本月將站上高雄巨蛋連唱3天，「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in KAOHSIUNG」先開跑為演唱會暖場，今（10）日起登陸高雄駁二藝術特區，昨日深夜就有克拉（粉絲名稱）漏夜排隊，只盼能順利買到偶像周邊。

全球頂流男團SEVENTEEN隊長S.COUPS（崔勝哲）和MINGYU（金珉奎）組成的小分隊CxM，24日起將帶著「[DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG」前往高雄巨蛋連唱3天，門票開賣隨即秒殺一空，讓不少克拉相當扼腕。

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為演唱會先暖場，SEVENTEEN 巡迴快閃店於今日起進駐高雄駁二藝術特區，盼能回饋先前台北場未能到場的南部克拉，透過實體空間與粉絲進行更近距離的互動，將 SEVENTEEN 的世界觀與感性具象化的沉浸式空間。

▲等待第一批入場的克拉綿延數公尺，推估現場有200人等領號碼牌。（圖／記者許宥孺攝）



由於快閃店無預約制，昨日深夜11點起，就有粉絲漏夜到場排隊，直至今日上午11點入場前，計有將近200人頂著大太陽在現場等領號碼牌。



展場以SEVENTEEN 代表性的「團體戒指」為核心靈感，採用圓形結構佈局；色彩應用上，則以官方代表色「Serenity」作為主色調，並以「Rose Quartz」進行點綴，營造出專屬於 SEVENTEEN 的夢幻與清新質感。

▲SEVENTEEN歷年專輯牆（圖／記者許宥孺攝）

▲▼大扇、手燈環是熱門周邊。（圖／記者許宥孺攝）







為了讓粉絲全方位體驗 SEVENTEEN 的魅力，現場特別規劃了多項互動體驗，提供粉絲紀錄美好的紀念照。包括利用天花板垂降懸掛吊飾結合鏡面設計，打造出多層次的立體攝影區。現場設有大螢幕播放 SEVENTEEN 各種經典MV的影音專區，能同時享受音樂與影像，提前為粉絲帶來如同置身演唱會應援的臨場感。



快閃店進駐的高雄「駁二藝術特區」，是將港口舊倉庫轉型為文創空間的代表作。這裡匯聚了設計商店、藝術展演與戶外裝置藝術，每年吸引數百萬遊客到訪。「SEVENTEEN GLOBAL POP-UP in KAOHSIUNG」起至4月23日展出，除了延續台北場人氣商品之外，更新增多款官方正版新品，預計引發新一波收藏熱潮。

▲SEVENTEEN最新巡演《NEW_》周邊。（圖／記者許宥孺攝）

▲SEVENTEEN十週年手燈。（圖／記者許宥孺攝）