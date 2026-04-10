韓佳人竟有168cm！驚人inbody數據曝光　粉絲驚：超模完美比例

記者吳睿慈／綜合報導

南韓女神韓佳人擁有清秀、古典美的五官， 近年來雖鮮少接戲，但她經營YouTube成績亮眼，經常透過頻道與粉絲分享日常。日前她公開了身高與體重，卻遭到網友懷疑「看起來沒那麼高」、「不像168公分」，最新一則影片裡，她大方公開inbody數據，冤枉直呼「幹嘛這樣對我」，直率的回應笑翻粉絲。

▲韓佳人身高有168公分，但粉絲都不相信。（圖／翻攝自韓佳人YouTube）



韓佳人身高高挑，擁有168公分模特兒身材，日前透過影片與粉絲分享維持體重52公斤的秘訣，沒想到引起一陣騷動，留言區歪樓表示「看起來沒有168公分」、「居然那麼高嗎」，但也有人震驚「以168公分來說，52公斤很瘦了」。

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▲韓佳人公開inbody數據。（圖／翻攝自韓佳人YouTube）



身高突然成為話題，韓佳人最新一則影片裡，冤枉直呼「幹嘛這樣對我」，連跟拍的工作人員都自我懷疑「是我們拍得太矮了嗎，這該怎麼拍才能看起來高一點呢？怎麼有點冤枉，實際上看真的滿高的」，最終公開了inbody數據，她確實身高168公分，體重為52.5公斤。

數據公開後，粉絲也留言表示「應該是因為臉很小，所以整體感覺是小隻的」、「韓佳人天生就是美人，身高、體重、外表都是完美比例」、「沒想到真的168公分」。