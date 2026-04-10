日版《101》參賽者結尾妖精「詭異動作」　日韓全批：結尾妖怪

記者張筱涵／綜合報導

日本選秀節目《PRODUCE101 JAPAN》推出最新「新世界篇」，近期一名參賽者AKIRA因結尾的「妖精時刻」引發爭議，在日韓網路掀起熱議。

AKIRA於經典的結尾妖精橋段中，竟做出用手觸碰腋下、接著拿到鼻子前聞味道的動作，隨後露出嫌棄表情，又突然燦笑比出愛心，反差行為讓人錯愕。畫面播出時，在待機室觀看的其他練習生也明顯受到衝擊，有人當場脫口「這啥啊」，反應相當真實。

▲AKIRA的動作讓現場參賽者跟日韓網友都無法理解。（圖／翻攝自X／_LAPONE_ENT_）



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日網怒轟「史上最糟結尾妖精」 質疑偶像意識

相關片段隨後被擷取並上傳至社群平台X（舊稱推特），有日本網友直言「這是世界上最糟糕的結尾妖精」，留言區也湧入大量批評聲浪，包括「根本是結尾妖怪」、「看到其他練習生不是爆笑而是傻眼，反而還好一點」、「結尾妖精不是拿來搞笑的地方」、「太過頭了，是史上最差」、「原本想投票，現在完全冷掉」、「這樣真的還想當偶像嗎」、「感覺只是想博話題，但變成低俗」等。

韓網也不買單 批「不懂偶像是什麼」

該片段進一步被轉載至南韓論壇theqoo，同樣引發負面評價。不少韓國網友直言「就算沒看節目也覺得完了」、「大家是因為想看偶像才追選秀」、「真的很出戲」、「他是不是根本不理解偶像這個職業」、「這是什麼東西」、「感覺在輕視偶像這份工作」。

▼AKIRA片段。（影片／取自X／_LAPONE_ENT_，如遭刪除請見諒）

