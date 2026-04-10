台語女歌手不演了！　合體金獎樂團「破尺度狂飆髒話」

▲ 蔡家蓁加入金獎樂團「同根生」客串「一日限定主唱」。（圖／想不到娛樂製造所提供）



記者翁子涵／台北報導

蔡家蓁無預警閃電加入金獎樂團「同根生」客串「一日限定主唱」，合體《台灣文蛤節音樂祭》高唱〈林投姐姐〉大飆髒話歌詞，徹底顛覆抒情歌后形象的她，不但嚇歪現場粉絲還嚇跑雨神，讓雙方的首次合作舞台在天公作美下順利完成，也讓她受封「太陽之女」封號。

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▲▼ 蔡家蓁合作同根生直呼過癮。（圖／想不到娛樂製造所提供）



蔡家蓁這次因為《台灣文蛤節音樂祭》促成雙方合作，讓她開心直呼：「好爽！」她透露自己早從四年前就開始關注「同根生」的創作及演出，更表示：「我每次看完他們的MV及現場演出，都覺得怎麼會有樂團這麼瘋！」為此還特別提早一個月開始準備，還跑去住在宜蘭的「同根生」樂手成員們一起練團，「大家都很CHILL、表演起來也很瘋，剛好我本來的個性也是瘋瘋癲癲的，結果就一拍即合！」

原本為了活動早就進入備戰狀態的的兩方人馬一早出發時竟然遇到大暴雨天氣，而且在抵達高鐵站時還一度接到主辦單位因雨勢過大傳出可能取消演出的消息，讓苦練一個月、連鼓手都特地添購新設備的眾人當場傻眼，蔡家蓁苦笑說：「我早上六點就起床化妝弄頭髮，聽到這個消息真的晴天霹靂！」雙方仍決定前往現場待命，沒想到一行人搭著一個多小時的接駁車到現場時，竟然天氣突然放晴，讓蔡家蓁跟「同根生」的團員看到激動到快要哭出來。

蔡家蓁感動地說到：「可能是我們的堅持感動了上天，因為從衛星雲圖上看全台都在下雨，唯獨我們演出區域竟然是晴朗的，而且當天許多樂團都因彩排時遭遇暴雨而無奈取消，唯獨我們可以順利演出！」儘管過程荒謬又神奇，讓經過這次經驗的蔡家蓁仍堅信「維持信念」的正能量，她表示：「當你真的很想做好一件事，宇宙真的會默默幫你一把。」

