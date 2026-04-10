「BIGBANG」2026科切拉音樂節登場時間　GD、大聲、太陽1小時唱壓軸

文／妞新聞

〈謊言〉、〈BANG BANG BANG〉、〈FantasticBaby〉、〈BAD BOY〉、〈LOVESONG〉、〈IF YOU〉…韓國人氣天團「BIGBANG」自2006年以多首神曲打下全球KPOP根基，不過歷經軍白期、團員更動、事件爭議，在2022年〈Still Life（春夏秋冬）〉單曲後遲遲等不到團體回歸，在出道20週年的日子，將以3人形式登上美國音樂盛事2026科切拉音樂節（Coachella 2026），表演日期、時段稍早公開啦！

成軍20週年粗咖嘿

暌違6年正式合體燃爆全球

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▲幕後彩排畫面。（圖／naver）

春天來了！該跟V.I.P（官方粉絲名）見面了！今年的科切拉音樂節將於美國時間4月10日至12日、4月17日至4月19日一連兩周，於美國加州印第奧Empire Polo Club登場，G-Dragon（權志龍）、太陽（董詠培）、姜大聲D-LITE早已接力飛到美國進行事先準備，GD也不時公開幕後彩排畫面，十分看重時隔6年的盛大合體，全網期待度爆表。

筆記BIGBANG在「這時段」出場



週日壓軸唱1小時請死守直播

▲2026科切拉音樂節表演時間表。（圖／IG@coachella）



科切拉音樂節的首週官方表演時間剛剛公開啦！BIGBANG將在第三天4月12日週日，於Outdoor Theatre戶外舞台作為該場地當日的最後一組表演嘉賓「壓軸登場」，時段落在10點30分到11點30分，唱滿一個小時，在中冰混血創作歌手laufey之後登台，換算成台灣時間將是在隔日的凌晨1點30分，V.I.P訂好鬧鐘、熬夜揮起皇冠燈吧！！！

其他參與科切拉音樂節的卡司包括Sabrina Carpenter、Justin Bieber、Karol G、The Strokes、GIVEON、Addison Rae、Labrinth、Young Thug、Creepy Nuts等來自世界各地的知名音樂人、歌手、團體，韓國藝人除了BIGBANG，還有SHINee泰民、韓國出道的國際女團KATSEYE，沒買到票也能在官方YouTube頻道觀看直播。

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