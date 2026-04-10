AB6IX合約將到期！團體活動「5月後進入休息期」　公司：討論續約

記者張筱涵／綜合報導

南韓男團AB6IX與經紀公司Brand New Music專屬合約即將到期，未來動向備受關注。經紀公司10日透過官方網站發布公告，證實雙方合約將於5月25日正式結束。

▲AB6IX於2019年出道。（圖／翻攝自Instagram／ab6ix_official）



AB6IX自2019年5月22日出道，至今活動已滿7年。根據公告內容，團體活動將在5月23日、24日舉行的「2026 AB6IX CONCERT ‘6IX TO SEVEN’」後暫告一段落，進入休息期。

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團體活動暫停 公司證實正討論續約

對於未來發展，Brand New Music表示，目前正與成員持續進行深度討論，針對續約相關事項交換意見，並強調將尊重成員的所有決定，也會全力支持他們迎向新的起點。

公司同時承諾，將盡最大努力協助AB6IX完成至5月為止的所有既定行程，包括即將舉行的演唱會，確保活動順利落幕。

Brand New Music也回顧，AB6IX作為公司旗下首個偶像團體，對公司具有重要意義，不僅開拓音樂方向，也展現多元可能性。成員從MXM、Wanna One時期一路走來，持續累積實力，在音樂與舞台上建立獨特風格。

最後，經紀公司向長期支持的粉絲「ABNEW」表達感謝，並呼籲外界持續關注並支持田雄、金東賢、朴佑鎮、李大輝4位成員未來的發展。

【Brand New Music聲明全文翻譯】

大家好，這裡是Brand New Music。

首先，誠摯感謝過去7年來喜愛並支持AB6IX的所有粉絲。

自2019年5月22日出道以來，與本公司一同走過的AB6IX，其專屬合約將於5月25日正式結束。因此，經與成員充分討論後，團體活動將以5月23日與24日舉行的「2026 AB6IX CONCERT ‘6IX TO SEVEN’」為最後行程，之後將暫時進入休息期。

目前我們正與成員就續約相關事項進行深入討論，公司也將全力尊重並支持站在新起點上的成員們所做出的選擇。

AB6IX作為Brand New Music旗下首個偶像團體，是一個為公司帶來全新音樂方向與可能性的意義深遠團隊。從MXM與Wanna One時期延續至AB6IX的歷程中，成員們持續在各自位置上成長，並穩固作為藝人的地位。

同時，透過多樣化的嘗試，AB6IX也建立了屬於自己的獨特風格，並始終以真誠的音樂與舞台與粉絲交流。

本公司將竭盡全力，協助完成至5月為止的所有既定活動，以及「2026 AB6IX CONCERT ‘6IX TO SEVEN’」，讓所有行程順利圓滿落幕。

再次感謝長時間以來陪伴AB6IX的ABNEW，也請大家持續給予全雄、金東賢、朴佑鎮、李大輝四位成員未來的行動支持與關愛。

謝謝大家。