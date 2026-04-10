吳慷仁首部陸劇收視慘敗！　「能繼續演戲就很開心」鬆口談孫儷

記者陳芊秀／綜合報導

男星吳慷仁首度演出陸劇《危險關係》，搭檔大陸女星孫儷，戲裡扮演精神科醫師「羅梁」，對女主角展開一連串情緒操控（PUA），兩人互飆演技深獲好評。該劇同步3家衛視頻道與串流平台播出，收視率卻相當慘淡，繼孫儷發長文後，他也發文感謝收看的觀眾，留言時更提到孫儷。

▲吳慷仁首部陸劇搭檔孫儷，收視率不佳但兩人演技深獲好評。（圖／翻攝自微博）

吳慷仁近日在微博發布貼文，語帶幽默地寫道：「謝謝已經看完的朋友，先別急著生氣，等個兩天，大家都一起追完了，再一起罵罵羅梁吧～先看看 2024 年在上海拍的照，真的是很舒服的城市～有滿滿的回憶～讓危險關係很順利在那拍攝，謝謝劇組，謝謝上海～」隨文他曬出8張充滿生活氣息的上海生活照，包括窄巷貓咪、籠子裡伸出小爪子的柴犬幼犬、路邊綻放的桂花、仰望天空的高聳弄堂等景象。

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雖然《危險關係》收視失利，但吳慷仁的演技仍獲得大陸觀眾高度讚賞。其中有網友留言：「這部劇真是讓一些內地觀眾看到你了，演技太好了，跟儷姐的對手戲都很好看。」釣出吳慷仁親自回覆：「孫儷老師超級好～。」當地粉絲期待吳慷仁多拍陸劇，留言稱讚「哥太會演了，剛看完，多來內地拍戲啊」。對此本人回應「會的，多來內地演戲」、「會的，內地有很多好的創作者，熱血的影視人，一定會一起好好再繼續拍出好的作品～我相信」。還有網友說「真開心！有更多人認識你了」，他感性表示：「謝謝，能繼續演戲就很開心了。」

▲吳慷仁回應網友：「孫儷老師超級好。」（圖／翻攝自微博）

吳慷仁演出沒有另外配音，原聲演出引發口音質疑，掀起大陸網友兩派意見論戰，有人糾正發音並表示「當然要往標準普通話努力，粉絲包容，觀眾可不包容」。其他網友則認為「保持他的特色沒什麽不好，羅梁在雲南長大，普通話不用那麽標準」、「其實一點也聽不出來，第一次來內地拍戲普通話能練到這個程度真的太太太厲害了，很多本身是內地的演員都還沒有你標準」。而吳慷仁則以苦笑表情符號回應批評：「舌頭再練練。」

▲吳慷仁零配音掀陸網兩派激論，面對網友批評，他回應「舌頭再練練」。（圖／翻攝自微博）