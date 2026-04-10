韋禮安合體韓國女團！　打造限定告白曲甜爆了

▲ 韋禮安與韓國女團FIFTY FIFTY合作新歌。（圖／索尼音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

韓國女團FIFTY FIFTY與韋禮安首度攜手合作推出新單曲〈Say Yes!〉，以清新治癒的旋律為基底，從心跳加速的初見場景切入，層層遞進至勇敢告白的瞬間，韋禮安溫柔細膩的聲線，與FIFTY FIFTY清甜靈動的嗓音契合，將曖昧拉扯的忐忑、雙向奔赴的甜蜜唱到極致，完成從忐忑期待到勇敢確定的情感蛻變。

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▲韓國女團FIFTY FIFTY。（圖／索尼音樂提供）



FIFTY FIFTY與韋禮安最初透過公司牽線認識，在合作前也已對彼此的音樂有所了解，對於此次合作，韋禮安表示感到相當開心與期待，「自己已有一段時間沒有演唱如此甜的作品，這次的合作是一次相當新鮮且愉快的嘗試。」



作為跨國合作作品，〈Say Yes!〉特別打造中英雙語雙版本，兼顧不同語言聽眾的聆聽需求，讓全球聽眾都能沉浸式感受這份浪漫。無論是正在等待回應的人，還是準備鼓起勇氣告白的人，都能在歌曲中找到共鳴，跟著旋律大聲回應那句「Say Yes」，勇敢釋放心底愛意。

