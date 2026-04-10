麋先生巡演打造「真實馬戲團」！　被拱跳火圈、空中吊環回應了

▲麋先生巡演升級。（圖／相信音樂提供）



記者翁子涵／台北報導

麋先生MIXER〈馬戲團運動 CircUs〉世界巡迴演唱會，規模再升級，史無前例將於高雄劃地打造「全帳篷」式馬戲團演唱會王國，亦與馬戲表演團隊Eye Catching Circus創造焦點合作，將高難度特技與演唱會內容融合，就連告五人也在直播中忍不住許願加碼，雲安笑喊：「我想看聖皓跳火圈！」還大膽點名空中吊環等高難度演出，犬青則補刀：「還可以在上面旋轉。」

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▲▼麋先生也將巡演歌曲重新編曲。（圖／相信音樂提供）



呼應馬戲團主題，團員們也發揮玩心，聊起如果真的加入馬戲團會想擔任的角色，鼓手逸凡鎖定高難度單輪車，嚮往那種「看似輕鬆、實則十年磨一劍」的極致平衡；貝斯手以諾則選擇走鋼索，笑說節奏組本來就肩負維持音樂平衡的任務；吉他手喆安則坦言自己小時候有玩過踩高蹺，所以曾一度幻想踩高蹺彈吉他，但被問及是否真的實踐時，立刻笑回「不可能」，逗樂全場。



至於被告五人點名跳火圈的主唱聖皓給出最誠實答案，坦言自己想當一名觀眾。他分享親自觀賞馬戲演出後，深刻體會每項表演的難度，直言所有高難度動作「一件都辦不到」，也因此更加敬佩每位表演者的專業與付出。他也感性表示，身為表演者，其實最嚮往的是能坐在台下欣賞自己的演出，「那種感覺可能一輩子都無法真正體驗。」而小B則自封「收錢擔當」，笑喊「絕對不會有人逃票」。



麋先生不只將馬戲世界直接「搬進演唱會」，演出內容更將創造全新視聽饗宴，團員們直言：「創造歷史需要強大毅力決心！」即便延續同一主題，五人仍在會議中不斷推翻重來、激盪新想法，讓整體演出幾乎等同全新作品。聖皓笑說：「很多歌對我們來說都像新歌」，不僅重新編曲，演出形式也將出現前所未有的合作模式。門票將於11日12點於拓元售票系統正式開賣。

