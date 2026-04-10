「平民天后」速食店打工被拍！　親揭兼差2份工真實內幕

▲徐懷鈺MV中在披薩店及咖啡店打工。（圖／滾石唱片提供）



記者翁子涵／台北報導

Yuki 徐懷鈺推出新單曲〈幸好〉MV，以徐懷鈺的真實人生為靈感出發，描繪她年少時期四處打工、為生活奔波的過往，畫面中不斷重複她在披薩店及咖啡店的勞動場景，帶出一種近乎機械式的日常節奏，象徵當時被現實推著前進的狀態，也呼應她在歌曲中提到的「急促長大」特地邀請因電影《左撇子女孩》入圍金馬獎最佳女配角的葉子綺飾演關鍵角色「小Yuki」。

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▲▼徐懷鈺演出過往奔波打工的真實人生。（圖／滾石唱片提供）



「小Yuki」象徵那個仍保有赤子之心、未被世界消磨的自己，她不只是童年的投射，更像是一種始終存在的內在陪伴，當「現在的徐懷鈺」與「小Yuki」在畫面中相遇，兩人透過一段充滿象徵意義的雙人舞展開對話，MV採用雙時空交錯的敘事手法，徐懷鈺表示，這樣的設計也回應了她在創作時反覆思考的問題：「那些曾經的犧牲與選擇，真的值得嗎？」

對她而言，每個人在不同年齡階段所面對的人事物皆不相同，因此並不存在單一答案，而是一段隨著時間推進、逐漸理解的過程，她也坦言：「當你願意回望過去，並接住當時那個不安甚至迷失的自己，那些曾經的重量，終將轉化為支撐未來的力量，也會意識到，原來這就是長大。」

徐懷鈺也將這支作品視為送給不同時間點的自己與歌迷的一份禮物，「無論是過去、現在或未來，當你願意理解甚至原諒自己，才會真正看見那個最真實的模樣。」

