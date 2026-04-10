打死導演！他在YT認罪：我是殺害金昌民的人　3分冷血影片網氣瘋

記者吳睿慈／綜合報導

南韓導演金昌民2025年底被判定腦死驟逝，直到4月才被公開真正死因，竟是被惡棍圍毆打死，事發近半年，加害者仍逍遙法外。直到近期，家屬公開了金昌民真正死因，才終於扭轉局勢，加害者除了接受韓媒致歉外，9日終於現身，只是他道歉的方式竟是透過YouTube頻道，3分鐘短片令人看得極為生氣，韓網一片怒罵指出「怎麼會是用YouTube道歉」、「氣到看不下去」。

▲▼加害者透過YouTube認罪致歉，韓網既傻眼又生氣。（圖／翻攝自카라큘라 탐정사무소、JTBC YouTube）



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一名加害者於9日透過YouTube頻道道歉，標題寫下「我是殺害金昌民導演的殺人犯」，影片只有短短3分鐘，後製特效為他打上一層馬賽克，他沉重的開口表示，「我作為殺害金昌民導演的殺人犯、加害者，對於金昌民的家屬感到很抱歉，想要謝罪。對於已成為故人的金昌民導演，我感到很抱歉。我很抱歉。除了抱歉，我想不到任何其他言語。」

緊接著，加害者向金昌民的家人致歉：「對於遺屬，讓他們失去兒子（金昌民）的傷痛，我很理解，對不起。」但下一秒接話表示「除了抱歉，不知道該說什麼，真的很抱歉，就到這裡。」整段影片只有3分鐘，卻看得網友氣憤不已。

▲▼加害者全程不敢看鏡頭，只有在最後說「錄到這裡為止」才抬頭。（圖／翻攝自카라큘라 탐정사무소YouTube）



這則道歉影片在1天內突破20萬點閱，網友怒喊「把人殺了再來說對不起，這世道真xxx」、「就是這個畜生，事情發生超過6個月了，家屬都沒得到半句道歉」、「怎麼可以把人打到致死？把人打死再來道歉是怎樣，一輩子贖罪吧」、「長得就像混混」，韓網怒火難以平息。

金昌民導演加害者影片道歉全文：

我作為殺害金昌民導演的殺人犯、加害者，對於金昌民的家屬感到很抱歉，想要謝罪。

對於已成為故人的金昌民導演，我感到很抱歉。

我很抱歉。

除了抱歉，我想不到任何其他言語。

真的很抱歉。

對於遺屬，讓他們失去兒子（金昌民）的傷痛，我很理解，對不起。

除了抱歉，不知道該說什麼，真的很抱歉，就到這裡。