記者陳芊秀／綜合報導

日本女星川榮李奈閃電宣布離婚！她是偶像女團AKB48的前任成員，2019年懷孕閃嫁大8歲男星廣瀨智紀，並於2023年再度迎接二寶出生，夫妻倆結婚7年，給外界恩愛模範夫妻的印象，不料日媒10日爆出兩人已經辦理離婚手續，隨後雙方各自透過IG限動發表離婚聲明，震驚各界。

▲川榮李奈、廣瀨智紀閃電離婚，結束7年婚姻。（圖／翻攝自IG）

舞台劇結緣帶球嫁

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綜合日媒報導，川榮李奈與廣瀨智紀於2018年10月合作舞台劇，並扮演一對戀人進而結識相戀，交往約半年後，於2019年5月宣布結婚，當時她已經懷孕，同年11月迎來第一個孩子。夫妻倆2023年6月迎接第二胎出生。

婚前男方被爆劈腿

川榮李奈2019年宣布結婚時，曾被《週刊文春》爆出另一半廣瀨智紀婚前劈腿的負面報導。她當時在社群平台發文：「真正的事情只有本人知道，不管是真是假，大概是做了會被人怨的事吧，過去就是笨蛋人類！」接著再PO文強調：「我覺得不管多難受、多生氣，把事情公開給大眾看絕對是不對的。這樣不會比較痛快吧？也不會讓任何人變幸福吧？我現在可是力量加倍喔！沒問題的。」如今兩人經過7年仍離婚收場，這段爭議也再度被翻出。

▲川榮李奈、廣瀨智紀IG發離婚聲明。（圖／翻攝自IG）

女方婚後事業運旺

現年31歲的川榮李奈演藝事業相當成功，她於2010年加入AKB48出道，2015年8月畢業後轉型為演員，且演技逐漸獲得肯定。她在2021年在NHK晨間劇《Come Come Everybody》中是3個女主角之一，今年更離開舊東家獨立門戶，近期更成功完成舞台劇《神隱少女》的韓國公演，事業正值高峰期。

廣瀨智紀以舞台劇為主活動，去年也接連出演音樂劇《憂國的莫里亞蒂》等作品。2024年川榮李奈上節目時，曾透露在身邊人士的協助下，夫妻兩人順利兼顧育兒與工作。