4月13日星座運勢／雙子週一運勢超旺！ 巨蟹投資計劃順利
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：學習了解客戶
感情：家庭含飴弄孫
財運：偏財運略旺盛
幸運色：銀白色
貴人：牡羊
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：蘊釀成功習慣
感情：獲得異性青睞
財運：工作獎金提高
幸運色：古董白
貴人：射手
小人：天蠍
天秤座 ♎
工作：愛上這份工作
感情：得到異性賞識
財運：洽談合作生財
幸運色：小麥色
貴人：雙魚
小人：牡羊
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：成功來自模仿
感情：接觸異性機會
財運：理財事半功倍
幸運色：草綠色
貴人：金牛
小人：射手
金牛座 ♉
工作：工作帶來滿足
感情：表現獨特魅力
財運：理性控管支出
幸運色：金黃色
貴人：水瓶
小人：雙魚
處女座 ♍
工作：相信一切可能
感情：感情穩定愉悅
財運：財務規劃得宜
幸運色：寶藍色
貴人：巨蟹
小人：獅子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：不再猶豫不決
感情：邀約朋友晚餐
財運：投資計劃順利
幸運色：正紅色
貴人：水瓶
小人：雙子
天蠍座 ♏
工作：提升專注目標
感情：告白有望成功
財運：偏財進帳開心
幸運色：艷紫色
貴人：獅子
小人：雙魚
雙魚座 ♓
工作：改掉不好習慣
感情：異性主動靠近
財運：花小錢大享樂
幸運色：丹寧色
貴人：天秤
小人：巨蟹
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：接受所有可能
感情：舊情人重逢日
財運：輕鬆賺錢偏財
幸運色：鵝黃色
貴人：魔羯
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：時刻推銷自己
感情：感情抱持樂觀
財運：積極工作賺錢
幸運色：芋紫色
貴人：天蠍
小人：水瓶
射手座 ♐
工作：事業創造未來
感情：共組未來家庭
財運：投資穩健成長
幸運色：鮮橘色
貴人：處女
小人：天秤
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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