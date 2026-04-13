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4月13日星座運勢／雙子週一運勢超旺！　巨蟹投資計劃順利

文／清水孟國際塔羅小孟老師

魔羯座水瓶座雙魚座牡羊座
金牛座雙子座巨蟹座獅子座
處女座天秤座天蠍座射手座

【風象星座】

水瓶座 ♒

工作：學習了解客戶

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感情：家庭含飴弄孫

財運：偏財運略旺盛

幸運色：銀白色

貴人：牡羊

小人：金牛

↑ 看其他星座

雙子座 ♊

工作：蘊釀成功習慣

感情：獲得異性青睞

財運：工作獎金提高

幸運色：古董白

貴人：射手

小人：天蠍

↑ 看其他星座

天秤座 ♎

工作：愛上這份工作

感情：得到異性賞識

財運：洽談合作生財

幸運色：小麥色

貴人：雙魚

小人：牡羊

↑ 看其他星座

【土象星座】

魔羯座 ♑

工作：成功來自模仿

感情：接觸異性機會

財運：理財事半功倍

幸運色：草綠色

貴人：金牛

小人：射手

↑ 看其他星座

金牛座 ♉

工作：工作帶來滿足

感情：表現獨特魅力

財運：理性控管支出

幸運色：金黃色

貴人：水瓶

小人：雙魚

↑ 看其他星座

處女座 ♍

工作：相信一切可能

感情：感情穩定愉悅

財運：財務規劃得宜

幸運色：寶藍色

貴人：巨蟹

小人：獅子

↑ 看其他星座

【水象星座】

巨蟹座 ♋

工作：不再猶豫不決

感情：邀約朋友晚餐

財運：投資計劃順利

幸運色：正紅色

貴人：水瓶

小人：雙子

↑ 看其他星座

天蠍座 ♏

工作：提升專注目標

感情：告白有望成功

財運：偏財進帳開心

幸運色：艷紫色

貴人：獅子

小人：雙魚

↑ 看其他星座

雙魚座 ♓

工作：改掉不好習慣

感情：異性主動靠近

財運：花小錢大享樂

幸運色：丹寧色

貴人：天秤

小人：巨蟹

↑ 看其他星座

【火象星座】

牡羊座 ♈

工作：接受所有可能

感情：舊情人重逢日

財運：輕鬆賺錢偏財

幸運色：鵝黃色

貴人：魔羯

小人：水瓶

↑ 看其他星座

獅子座 ♌

工作：時刻推銷自己

感情：感情抱持樂觀

財運：積極工作賺錢

幸運色：芋紫色

貴人：天蠍

小人：水瓶

↑ 看其他星座

射手座 ♐

工作：事業創造未來

感情：共組未來家庭

財運：投資穩健成長

幸運色：鮮橘色

貴人：處女

小人：天秤

↑ 看其他星座

● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。

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ETtoday每日星座運勢星座運勢小孟老師清水孟國際塔羅小孟老師

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