4月12日星座運勢／雙魚、水瓶掌握致富訣竅 獅子領獎勵資金
文／清水孟國際塔羅小孟老師
｜魔羯座｜水瓶座｜雙魚座｜牡羊座｜
｜金牛座｜雙子座｜巨蟹座｜獅子座｜
｜處女座｜天秤座｜天蠍座｜射手座｜
【風象星座】
水瓶座 ♒
工作：不再缺乏自信
感情：家庭和樂融融
財運：掌握財務訣竅
幸運色：漆黑色
貴人：天蠍
小人：金牛
雙子座 ♊
工作：美好即將來臨
感情：新戀情新機會
財運：分享愛給弱勢
幸運色：米白色
貴人：水瓶
小人：處女
天秤座 ♎
工作：跨越陰暗恐懼
感情：認識外國友人
財運：了解財富價值
幸運色：天藍色
貴人：雙子
小人：雙魚
【土象星座】
魔羯座 ♑
工作：培養解決能力
感情：得到異性關注
財運：中小獎得大財
幸運色：鮮橘色
貴人：射手
小人：水瓶
金牛座 Taurus ♉
工作：客人回流變多
感情：異性主動攀談
財運：智慧帶來財運
幸運色：蕉黃色
貴人：雙魚
小人：獅子
處女座 ♍
工作：實力改變競爭
感情：用心打扮自己
財運：優惠品撿便宜
幸運色：艷紫色
貴人：牡羊
小人：雙子
【水象星座】
巨蟹座 ♋
工作：絕佳成長機會
感情：有望約會成功
財運：財神爺送錢來
幸運色：黑色
貴人：雙魚
小人：獅子
天蠍座 ♏
工作：繼續保持前進
感情：主動伸出援手
財運：正財穩當入帳
幸運色：深紅色
貴人：魔羯
小人：射手
雙魚座 ♓
工作：面對職場挑戰
感情：愛情火花猛烈
財運：突破以往成績
幸運色：藕粉色
貴人：巨蟹
小人：牡羊
【火象星座】
牡羊座 ♈
工作：為自己而努力
感情：精心設計禮物
財運：攜手償還貸款
幸運色：抹茶色
貴人：天秤
小人：水瓶
獅子座 ♌
工作：關注核心價值
感情：吃頓燭光晚餐
財運：得到獎勵資金
幸運色：青綠色
貴人：處女
小人：魔羯
射手座 ♐
工作：耕耘獲得豐收
感情：夫妻恩愛幸福
財運：鈔票收進口袋
幸運色：奶茶色
貴人：金牛
小人：天蠍
● 民俗說法僅供參考，不代表《ETtoday新聞雲》立場，切勿過度迷信。
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