比Liz還瘦！tripleS采湲轉身「背面全骨頭」　粉絲嚇傻：別再瘦了

記者吳睿慈／綜合報導

南韓大型女團tripleS於2024年正式出道，成員多達24人，各個擁有不同魅力，獲得粉絲喜愛。她們近期在首爾開唱，采湲卻因身材過瘦掀起輿論熱議，尤其是她轉到背面，骨頭根根分明，讓歌迷看得很心疼，直呼「這樣不健康」，擔心年僅18歲的她，身體會吃不消。

▲tripleS采湲瘦到背面全骨頭，嚇壞粉絲。（圖／翻攝自bakusai_x Ｘ）



采湲被粉絲拍到的影片裡，頂著及耳短髮的她，看起來整個人又更纖細，不論是手臂還是大腿，都瘦到只剩皮包骨，尤其是她轉向側面更明顯，不只腰間沒有肉，就連背部、肩膀的骨頭都明顯凸起，令粉絲驚呼「看起來一下就折斷了」、「太瘦了」、「不能再瘦下去了」。

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▲tripleS采湲轉身背面骨頭超明顯。（圖／翻攝自papo_pipupe Ｘ）



近來南韓娛樂圈吹起一陣骨感風，先是IVE的Liz暴瘦以後，人氣飆漲迅速，接著所有女團成員也開始越來越瘦，令許多粉絲擔心不已。

▲tripleS采湲2025年底手臂還比較有肉。（圖／翻攝自MBCkpop YouTube）



事實上，采湲2025年底回歸時，就已經非常瘦，當時身材並沒有太骨感，沒想到才4個月過去，現已經瘦到只剩XXS尺寸，暴瘦影片引起關注，粉絲都希望她照顧好健康，別再瘦了。