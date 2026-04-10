老公涉共諜案！　類戲劇女星劉香君首發聲…演出大愛劇正在播

記者陳芊秀／綜合報導

女星劉香君活躍類戲劇《藍色蜘蛛網》和《玫瑰瞳鈴眼》等，近年也常在大愛電視台的戲劇節目演出。她的丈夫李能謙為知名戲劇統籌及執行製作人，近日卻因涉嫌違反國家情報工作法遭北檢起訴，並遭求刑12年。對此她也火速回應現況。

▲劉香君演出大愛劇《以身相許》正播出，近日爆出丈夫涉共諜案。（圖／大愛提供）

據《自由時報》報導，劉香君對於丈夫涉嫌違反國家情報工作法遭起訴，回應案件尚在審理中，且已經被下了禁口令，無法多做回應，但仍忍不住說：「我們做的是正常的事，啊，不能多說啦，等後續清楚一點再說。」而她是童星出身，從小到大參與多部八點檔、單元劇以及類戲劇演出，近期也在大愛劇《以身相許》扮演志工角色，4月初在家鄉高雄出席讀書會。

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劉香君的丈夫李能謙是戲劇製作人，還有攝影師經驗，曾參與的電視劇包括《情深深雨濛濛》、《貧窮貴公子》等。他涉嫌自2014年起指示澗匯公司員工，透過網路蒐集總統府及空軍作戰司令部的軍職或情報人員個資，或透過退役士官取得松山機場的機密文書，並將相關資訊透過通訊軟體傳送給中共情工人員以換取報酬。台北地檢署經調查後，於今日（10日）依違反《國家安全法》起訴李能謙及相關涉案人員共5人，將由法院決定是否續押。

▲電視台前製作人李能謙。（圖／記者劉昌松攝）