《周處除三害》陸爆紅卻拿不到錢！李烈怒發聲明　下7天最後通牒：否則提吿

記者蕭采薇／台北報導

國片《周處除三害》2024年3月在中國大陸上映後票房狂飆，掀起極大現象級討論，沒想到事隔兩年，竟爆出台灣製作方至今未收到應得的票房分紅爭議！對此，電影監製李烈所屬的「一種態度電影股份有限公司」與出品方，今（10日）正式發佈聯合聲明，怒控負責發行的總經理陳永雄扣留款項，並下達「最後通牒」，限期7天內出面說明，否則將正式對簿公堂。

▲《周處除三害》監製李烈（中）怒發聲明，討要應得的票房分紅。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

狂賣卻拿不到錢！陸方已結清款項竟遭扣留

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《周處除三害》當年在對岸狂攬高票房，成績極其亮眼。然而聲明中沉痛指出，台灣製作方與出品方至今竟然只收取到應得中國票房分紅的20%，與實際票房收益落差極大。

聲明人表示，該片的海外與中國發行事宜，均交由英屬維京群島商叁叁喜喜股份有限公司（原英屬維京群島商發行工作室股份有限公司）總經理陳永雄（Jeffrey Chan）全權負責。經製作方查證，中國發行方其實早已將台灣方面應得的款項「近全數」交予陳永雄，但台灣方卻遲遲未獲交付，錢硬生生卡在中間人手上。

▲《周處除三害》從中國紅回台灣，也助攻阮經天（左）事業再攀高峰。（圖／一種態度電影股份有限公司提供）

投資人會議臨陣脫逃！製作方怒下最後通牒準備提告

為了解決這筆鉅額的帳目爭議，《周處除三害》出品方於昨（9）日特別召開了投資人會議。據悉，原本陳永雄已允諾會親自出席說明款項流向，怎料最後卻「臨時缺席」避不見面，此舉讓台灣投資方大為光火。

為了捍衛台灣出品方與全體投資人的權益，製作方與出品方決定不再隱忍，透過聯合聲明嚴正呼籲陳永雄：「七日內主動出面說明並負責！」若對方持續神隱、不願面對，聲明人將共同提出告訴，循法律途徑討回公道。

聲明全文

電影《周處除三害》製作方及出品方針對中國票房分紅爭議之聯合聲明

鑒於近日電影《周處除三害》於中國上映後台灣未獲票房分紅之爭議，製作方一種態度電影股份有限公司及出品方（合稱「聲明人」）在此正式發表聲明，以釐清相關事實。

電影《周處除三害》於2024年三月於中國上映，然而台灣製作方及出品方至今只收取到應收中國票房分紅之20%。該片海外與中國發行均由英屬維京群島商叁叁喜喜股份有限公司（原英屬維京群島商發行工作室股份有限公司Distribution Workshop (BVI) Ltd.）總經理陳永雄（Jeffrey Chan）先生負責。經查，中國發行方已將台灣方面應得款項近全數交予陳永雄先生，然台灣方卻未獲交付。

《周處除三害》於2026年四月九日召開投資人會議，陳永雄先生原已允諾出席說明卻臨時缺席。為捍衛台灣出品方權益，聲明人在此嚴正呼籲陳永雄先生七日內主動出面說明並負責，否則聲明人擬共同提出告訴。



電影《周處除三害》製作方一種態度電影股份有限公司及出品方 聯合聲明