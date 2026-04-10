跟隨老公？泫雅宣布掰了AT AREA　與龍俊亨雙雙「回歸獨立身分」

記者張筱涵／綜合報導

南韓歌手泫雅確定與經紀公司AT AREA結束合作關係。公司於10日發出官方聲明，表示雙方經過審慎討論後，已協議終止專屬合約，未來將各自展開新階段發展。

▲泫雅和老公龍俊亨現在都是自由身。（圖／翻攝自Instagram／hyunah_aa）



協議結束合作 公司：真心祝福未來發展

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AT AREA在聲明中指出，與泫雅就未來活動方向進行深入討論後，雙方達成共識，決定結束專屬合約。公司也向長期支持泫雅的粉絲表達感謝，並強調將持續為她的新旅程加油。

同時，AT AREA也肯定泫雅在合作期間的表現，表示她始終以藝人身分全力以赴，帶來獨具風格的舞台與表演，對此深表感謝。

合作約1年多 曾結束P NATION後再簽新東家

泫雅於2023年與AT AREA簽約，當時距離她離開前公司P NATION約1年3個月。期間她以個人身分活動後，再度加入新公司發展演藝事業，如今合作約一年多即畫下句點。

婚後動向受矚 夫妻雙雙走向獨立活動

值得注意的是，泫雅於2024年認愛歌手龍俊亨，並在同年10月步入婚姻。近期龍俊亨也宣布離開原所屬公司，預告將以獨立身分展開活動。夫妻雙雙與經紀公司分道揚鑣，未來是否會以全新形式發展事業，備受外界關注。