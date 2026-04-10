韓星突告白「早已結婚當爸」：多虧大家，我度過了幸福的7年

記者張筱涵／綜合報導

韓國演員朴有煥近日透過社群分享與一名小女孩的日常互動，並自稱「爸爸」，意外曝光已為人父的消息，引發外界高度關注。隨著相關資訊曝光，該名孩子的身分也被證實為他的女兒「LiA（리아）」。

▲朴有煥公開自己已當爸的消息。（圖／翻攝自韓網）



自稱「爸爸」曬親子日常 網友震驚

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朴有煥9日在社群平台發文寫下：「多虧大家，我度過了幸福的7年，還有，在爸爸睡覺時挖肚臍的LiA……」，並附上多張與小女孩互動的照片。

照片中可見，他與孩子相處自然親暱，不僅讓女兒騎在肩上，也一起在沙發上嬉戲，展現滿滿父愛。其中一句「爸爸」更成為焦點，讓粉絲相當震驚，紛紛猜測兩人關係。

女兒身分曝光 過去曾低調提及

經確認，照片中的小女孩正是朴有煥的親生女兒LiA。他過去曾在直播中以英文表示「She is my daughter」，並在與粉絲互動時多次提及女兒，只是始終未正式對外公開。

據了解，LiA出生於2024年3月3日，今年已滿2歲，胎名為「Gold」。朴有煥今年3月也曾在直播中接受粉絲祝福，慶祝女兒2歲生日。

▲朴有煥說「多虧大家，我度過了幸福的7年」。（圖／翻攝自韓網）



妻子身分浮現 一家三口生活曝光

此外，朴有煥日前分享帶女兒造訪貓咪咖啡廳的影片，其中一名女性對孩子說出「到媽媽這裡來」，引發關注。該女子被認為是暱稱「Sunny」的人物，據悉為孩子的母親，同時也是朴有煥的妻子。

哥哥朴有天留言力挺 粉絲熱議不斷

消息曝光後，朴有煥的哥哥、歌手朴有天也在貼文下留言「我愛你，LiA」，進一步證實孩子的存在。粉絲則紛紛留言表示驚喜與祝福，直呼「原來已經當爸爸了」、「太低調了吧」。

持續直播與粉絲互動 多語能力吸睛

朴有煥2011年以戲劇《燦爛人生》出道，曾演出《需要浪漫3》、《她很漂亮》等作品。近年較少戲劇活動，轉而透過直播與粉絲交流，能以韓文、英文與日文溝通，持續維繫全球粉絲。

此次親自公開家庭生活，也讓外界一窺他作為父親的另一面。