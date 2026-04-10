才捲簽本票欠債爭議！星二代傳以「拍片資金為由」借錢後完全失聯

▲柯有謙再爆欠債不還。（圖／本刊資料照／鏡週刊提供）

圖文／鏡週刊

去年才因欠債被PO拿本票照片上爆料公社的柯有謙，最近又傳出用拍片需要資金為由向美國友人借錢數萬元，隨即人間蒸發。

美國女友人向本刊投訴，柯有謙今年初突然透過臉書聯繫她，還主動要求通電話。她透露，兩人其實只是十多年前透過朋友認識，幾乎沒有往來，「只見過一次面，也不熟」，對方卻突然開口求助，讓她相當意外。

[廣告]請繼續往下閱讀...

女子表示，柯有謙聲稱自己已前往洛杉磯發展，積極尋找拍片機會，但因租屋與生活費用吃緊，希望她能借錢周轉。她坦言，當下想到對方畢竟從事影視工作，也曾有作品，「應該不會騙人吧」，於是心軟借出數萬元，對方還信誓旦旦承諾一週內歸還。

沒想到劇情急轉直下！對方在拿到錢後竟「神隱」，不僅電話不接、訊息不回，就連臉書也完全失聯。女子無奈表示，自己連續兩週試圖聯繫都沒有下文，「整個人像消失一樣」，讓她既傻眼又氣憤。

回顧柯有謙過去，畢業於舊金山藝術大學電影電視學系，曾執導歌手柯有倫的MV〈累覺不愛〉，也曾拍攝電影《速命道》，雖然口碑兩極，但仍拿下三千多萬元票房，算是小有成績。

然而，電影上映後他便鮮少露面，直到去年一張「手持現金加本票」的照片在網路瘋傳，債主更直接點名他「裝可憐借錢拍片、惡意失聯」，形象大受打擊。如今再爆海外借貸糾紛，讓外界質疑是否重演相同戲碼。

▲女友人向柯有謙要錢，對方卻人間蒸發。（圖／讀者提供）





更多鏡週刊報導

【獨家】柯有謙欠債「簽本票照片」被貼爆料公社 本人回應曝光

柯有倫11歲練車「飛越長城」 父親瘋狂行徑引發家庭革命

麻衣甜美外貌下的困擾 「這兩處」初老最有感：跟以前不一樣了