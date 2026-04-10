周杰倫杭州演唱會被指「划水」？被批降Key、唱不足90分…公司回應

▲周杰倫耗資5億打造新一輪《嘉年華II》演唱會。 （圖／杰威爾提供）

圖文／鏡週刊

周杰倫耗資5億打造新一輪《嘉年華II》演唱會，日前從首站杭州起跑，不過演出後，中國大陸網路卻出現一片「划水」聲浪，指三小時演出，周杰倫卻只唱90分鐘，嘉賓、VCR及閒聊等幾乎占掉大半時間，此事經過數日發酵，案情呈現大逆轉。

時間回到4月3日首唱當天，5萬多名歌迷冒雨看周杰倫杭州演唱會，抱著要看一場視覺、聽覺與青春交會的音樂饗宴，卻在演唱會結束後，網路出現失望與氣憤的言論。

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▲周杰倫杭州演唱會，遭網友指划水成分大。（翻攝自微博）

有歌迷指整場演唱會實際安排與預期有落差，尤其最不能接受周杰倫個人演唱的時間不足90分鐘，反而被魔術表演、籃球秀、劉畊宏上台演唱、駐唱嘉賓和伴唱們輪流獻聲，自此被質疑「光明正大划水」。表演質量也成為吐槽重點之一，指不少經典老歌降Key處理，演唱高音時，周杰倫則將麥克風遞向觀眾，交給全場大合唱。

事件發酵後，網友提出觀點，親臨現場的歌迷急著還原真相，指周杰倫明明就唱好唱滿，且經深究下，發現有不少水軍刻意在帶風向。周杰倫則不畏懼黑粉，在現場向歌迷透露，會看留言檢討，後續場次會直接火力全開，回應所有質疑。

▲周杰倫鐵粉挺身為偶像護航。（翻攝自微博）

在第2、3場演出時，周杰倫點歌環節連唱15首，包括〈擱淺〉〈蒲公英的約定〉等經典老歌，整場狂唱48首歌甚至超時演出，以行動徹底撕下划水標籤。周杰倫所屬杰威爾則回應：「當然不只一個多小時，演唱會晚間7點開唱，杭州3場的演出結束時間在9點半到10點之間。」

而此一爭議鬧騰後，並未影響後續票房，接下來的南寧站預約破百萬，黃牛票溢價達600％，仍讓歌迷積極瘋搶。





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