朱宇謀遭毀滅式爆料喊告　琳妲驚訝曝他「私下為人」

記者黃翊婷／綜合報導

前偶像男團Gentleman成員朱宇謀（Wish），日前遭前女友林倪安指控涉及劈腿、約砲，強硬表明將提告，目前雙方各執一詞。啦啦隊女神琳妲昨日（9日）出席活動時被問及此事，她表示曾與朱宇謀錄過節目，對方為人紳士，她的一名好友曾與朱交往，但並未聽好友說過朱的負評。

▲琳妲（右2）在活動記者會上被問及對朱宇謀爭議的看法 。（資料照／記者湯興漢攝）

琳妲曝朱宇謀私下為人

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關於朱宇謀遭林倪安毀滅性爆料一事，琳妲9日與沐妍、曉帆、網紅百靈果凱莉出席活動時，被問及對於此事的看法，她表示，自己曾與朱宇謀錄過節目，印象中對方為人紳士，而且她有一名好友和朱交往過，但並未聽好友說過朱的負評，如今發生這樣的爭議，她也感到很驚訝。

▲左圖為朱宇謀，右圖為林倪安。（合成圖／記者黃克翔攝、翻攝自朱宇謀臉書）

朱宇謀提告林倪安

由於林倪安8日召開記者會公開控訴朱宇謀，朱則在同日透過經紀人發出聲明，強硬表示指控並非事實，目前已將提告，「後續並將依法追究今日記者會上不實陳述，傷害本人名譽的一切相關法律責任，絕不寬貸。」

林倪安回應

林倪安隨後也透過律師回應，「倪安所述關於自身遭遇均屬事實；其他受害者情狀，亦經合理查證，絕無毀謗之意圖。」經紀人則斥責，若朱宇謀持續說謊，不肯道歉，將讓更多受害者女星出面提告並召開記者會。

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