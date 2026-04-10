BY2近況曝光！妹Yumi遭疑臉蛋又變了　同框親姊掀熱議

記者黃翊婷／綜合報導

雙胞胎女子團體BY2出道17年唱紅多首歌曲，唱跳實力獲得大眾肯定，卻因外型屢成輿論焦點。近日BY2舉辦「撇清關係 2.0」17周年巡迴演唱會，但發布於社群平台的唱歌影片意外掀起網友討論，部分網友覺得妹妹Yumi（孫雨）的外型似乎又有改變，姊姊Miko（孫涵）則還是可以一眼認出。

▲左邊是妹妹Yumi，右邊是姊姊Miko。（圖／翻攝自微博）

BY2上個月剛完成「撇清關係 2.0」17周年巡迴演唱會武漢場次，兩人近日在小紅書發布一段唱歌影片，直言「你可能不認識我，但你一定聽過我們的歌」，接著面對鏡頭開始演唱〈我知道〉、〈斷崖〉等歌曲。

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然而，部分網友的關注焦點卻落在妹妹Yumi的外貌上，並紛紛留言表示，「我現在已經可以很好分辨出姊姊妹妹了」、「姊姊還認識，妹妹是真的不認識」、「甚至都不像雙胞胎了」。但也有人覺得是造型與妝容的問題。

▲BY2大方曬美照。（圖／翻攝自微博／by2girl）

不過，對於網路紛爭，BY2似乎未受影響，她們仍持續在微博宣傳演唱會南京新場次的消息，還附上生日美照。粉絲們也留言大讚姊妹倆造型很美、身材維持得很好，「新造型美死了」、「太美了」、「好漂亮」。