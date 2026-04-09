台灣少見生存怪物片！楊一展首當監製「驚悚黑化」　組隊周厚安極限逃亡

記者蕭采薇／台北報導

台灣影壇極為罕見的生存怪物類型電影《地下城の怪物先生》正式揭開神秘面紗！本片由曾促成周杰倫首度擔任監製、並以HBO科幻鉅製《獵夢特工》打開國際能見度的華裔好萊塢導演洪昇揚執導。金鐘男星楊一展首度身兼監製與主演，攜手《聽海湧》周厚安、《人生清理員》夏朧組隊闖關。

▲楊一展首度身兼監製與主演，攜手周厚安、夏朧組隊闖關。（圖／殺戮天使電影提供）

前導預告震撼曝光！楊一展、周厚安「突變黑化」惹網驚

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在今日同步釋出的前導預告中，只見危機四伏的地下城裡，神秘的「怪物先生」猛然宣告殘酷規則。這裡不僅是座巨大迷宮，更會吸收闖入者的憤怒與恐懼，甚至喚醒體內潛藏的怪物DNA，玩家必須「獵殺怪物，累積積分，才能活著離開。」

▲楊一展一邊尋找寶物、一邊躲避怪物追擊。（圖／殺戮天使電影提供）

預告中，由夏朧飾演的Lily、周厚安飾演的Ian，以及楊一展飾演的Vince被迫組隊，在黑暗中與未知怪物展開殊死搏鬥。畫面更首度曝光了楊一展與周厚安逐步「黑化」、「變異」的驚悚瞬間，極限逃亡與近身肉搏接連上演，毫無喘息空間的節奏讓緊張指數全面飆升。

首當監製親力親為！楊一展狂聊量子力學激發靈感

《地下城の怪物先生》改編自導演洪昇揚曾入圍坎城影展「短片角落」單元的短片《Mr. Monster》。楊一展透露，當初與導演合作《獵夢特工》後，兩人私下就經常狂聊量子力學、UFO等超自然話題，意外激盪出這部電影的雛形。

▲周厚安驚險闖地下城。（圖／殺戮天使電影提供）

首度扛下監製重任的楊一展，幾乎全程駐守片場親力親為，連發行會議都親自出馬洽談。談到幕後工作的挑戰，他興奮表示：「可以把天馬行空的想法變成有深度、有厚度，同時還要顧及商業性，找到那個balance其實非常困難，但這個過程我非常enjoy！」同劇演員夏朧也大讚，雖然兩人對手戲不多，但在片場完全能感受到楊一展作為監製的強大氣場：「他對整體節奏與細節都非常要求，讓整個劇組更有方向。」

▲周厚安、夏朧闖地下城對抗怪物極限逃亡。（圖／殺戮天使電影提供）

遊戲關卡揭露人性！當失控情緒把你變成「怪物」

這場殘酷的生存遊戲，其實也暗藏著對人性的深刻試煉。楊一展感性點出電影的核心命題：「人在無法掌控情緒時，就像變成怪物；而最親近的人，反而最容易傷害彼此。我們從哪裡來？來了之後要做什麼？用上帝視角去看，每一關其實都是人生的縮影。」

▲周厚安近身肉搏怪物。（圖／殺戮天使電影提供）

《地下城の怪物先生》巧妙融合了生存遊戲、怪物元素與人性探討，以極具野心的新穎類型切入台灣電影市場。當遊戲不再只是遊戲，一場關於生存與選擇的極限之戰，勢必讓觀眾在戲院裡從頭緊張到最後一刻，電影將於5月22日全台上映。

▲周厚安、夏朧被迫組隊。（圖／殺戮天使電影提供）