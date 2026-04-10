夢見被無臉人包圍！師父鐵口預言「血光之災」　初孟軒拍鬼片中邪爆頭

記者蕭采薇／台北報導

驚悚片《死亡之握：鬼牽手》拍攝過程頻傳詭異事件，男星初孟軒在第一天開工時，明明現場已做好萬全的防護準備，他卻猶如中邪般出現「自殘」舉動，整個人竟朝反方向猛烈衝撞石獅子。他的頭部瞬間爆血，鮮血狂流的駭人畫面不僅震驚所有幕後人員，也讓同台飆戲的演員嚇破膽，迎來出道以來最慘烈的皮肉痛。

▲片中初孟軒玩招靈遊戲「鬼牽手」玩到出人命，試圖透過法會解決。（圖／網銀國際影視提供）

夢境驚見「無臉人」！師父神準預言血光之災

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令人毛骨悚然的是，初孟軒坦承在接下角色前，曾陷入一場極度詭譎的夢境。他在夢中被困在一個未知次元，四周全是被抹去五官的人影，這些無臉人一邊比劃著詭異的動作，一邊向他逼近，最後他急中生智跟著照做手勢，才得以脫困。簽下戲約後，這股揮之不去的毛骨悚然感再度湧上心頭，促使他前往廟宇求神問卜。

▲初孟軒被師父提醒拍攝過程可能會有「血光之災」，第一場戲就爆頭見血。（圖／網銀國際影視提供）

沒想到高人一聽完他的敘述，竟當場鐵口直斷：「你夢到的，是地府」，甚至斷言他在工作期間恐將遭遇「血光之災」。孰料神明預言果真應驗，一開機就發生爆頭慘劇，回憶起受傷當下，初孟軒餘悸猶存地表示：「那瞬間腦中第一個閃過的念頭不是痛，而是師父當時的那句話。」這段超毛經歷，也讓他在大銀幕上呈現出的著魔模樣顯得更加駭人。

▲初孟軒片中玩了鬼牽手遊戲，遭邪靈纏身，著魔神情詭異。（圖／網銀國際影視提供）

狂搧耳光太煎熬！睦媄崩潰喊：罪惡感很深



女星睦媄這次在電影裡化身霸氣外露的「女王蜂」，與初孟軒上演多場火爆衝突。為了追求最真實的畫面感，某場呼巴掌的橋段完全是「真槍實彈」上陣。

▲初孟軒拍戲見血又被連甩巴掌，睦媄直呼拍完罪惡感很重。（圖／網銀國際影視提供）

儘管清楚明白這是身為演員的職責，但眼睜睜看著男方挨打受罪，睦媄的內心依舊備受煎熬，讓她忍不住崩潰直呼：「罪惡感真的很深。」甚至在導演喊卡後，她還必須獨自縮在漆黑的房間裡消化情緒，深刻體會到詮釋反派角色所承受的極大心理壓力，無疑是這次參演面臨的最大魔王關卡。

▲歐陽倫顧忌初孟軒傷勢，拍戲過程膽戰心驚，深怕下手太重。（圖／網銀國際影視提供）

男星曝恐怖內幕！初孟軒頂傷勢狂道歉超敬業

劇中與初孟軒同樣有著多場激烈肉搏的歐陽倫，也大方爆料拍攝秘辛。他打趣提到，因為對方原本就是體育班背景，「大初體格非常好，所以我們排練都來真的，他說他都扛得住！結果他第一場戲就撞破頭，拍戲過程膽戰心驚，深怕下手太重。」

▲歐陽倫和初孟軒有多場打鬥戲。（圖／網銀國際影視提供）

即便歷經爆頭劫難，初孟軒回過神來的第一個反應，竟然是狂向在場所有工作人員致歉，深怕自己的傷勢會拖累劇組行程。他超乎常人的敬業精神，讓全場感到無比心疼。這部話題不斷的駭人新片《死亡之握：鬼牽手》，預計將於4月17日正式席捲全台戲院。