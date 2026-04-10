柯叔元深情形象崩壞！變身「殘忍殺人魔」狂PUA　莊凱勛狠心獻祭親兒

記者蕭采薇／台北報導

靈異驚悚國片《祭弒》，讓「實力派雙帥」柯叔元、莊凱勛睽違10年再度於大銀幕同台飆戲。一向給人深情、成熟形象的柯叔元，這回跌破眼鏡挑戰「變態殺人魔」，與在片中獻祭親生兒子換取財富的「粗暴渣爹」莊凱勛互飆演技。兩大影帝級人物一上戲，靠著「眼神」就能溝通。

▲柯叔元《祭弒》挑戰演出變態陶藝家，開拍前狂看連續殺人魔紀錄片做功課。（圖／威視提供）

深情大叔崩壞！柯叔元化身變態狂「恐怖PUA」



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柯叔元此次飾演的陶藝家「劉銳」，角色設定極具反差感，表面上充滿藝術氣息，私下卻是個內心極度殘忍的怪物。為了完美詮釋，他在開拍前瘋狂觀看連續殺人魔紀錄片，試圖挖掘極端的心理狀態。他坦言：「我從沒演過這樣的角色，一看到劇本就覺得很有趣也很有挑戰。他懂得利用心理戰術PUA對方，完全掌握人性弱點。」

而與他有著極重對手戲的莊凱勛，兩人自電影《愛琳娜》後相隔十年再度交鋒，默契依舊好得驚人。柯叔元笑稱：「我們沒太多討論，眼神一對到默契就有了。」

▲莊凱勛坦言最大挑戰是說服自己變成一個傷害孩子的混蛋。（圖／威視提供）

說服自己變混蛋！莊凱勛狠心「獻祭親生兒」換財

莊凱勛則形容自己的角色「振凱」宛如《慾望街車》裡的史丹利，散發著雄性好鬥、簡單粗暴的特質，總用自以為是的方式愛家人，卻因無能而一步步釀成慘劇。他坦言這次最大的挑戰在於「人性拉扯」，因為角色為了私慾竟不惜犧牲幼子，與他現實中的本性完全背道而馳，崩潰直呼：「要說服自己變成一個會傷害孩子的混蛋！」

▲柯叔元、莊凱勛《祭弒》睽違十年大銀幕飆戲 溝通只需眼神。（圖／威視提供）

莊凱勛也期盼，《祭弒》不僅能提供觀眾尋求刺激的恐怖娛樂感，更能帶來警世意味：「希望觀眾能引以為誡，不要迷失自己去相信奇奇怪怪的東西。」

劇組赴偏僻土窯廠取景！驚動「道長全程坐鎮」保平安

在邪教與儀式設定上，《祭弒》同樣下足苦工。導演邱晧洲透露，為營造最逼真的恐懼感，劇組特地深入考究東南亞巫蠱術。片中出現的邪教符號、神像與邪書，全都是經過重新組裝的自創語系。導演強調：「東南亞巫術自帶神秘感，我們自創了文字與符號，認真看會發現那是無法辨識的語言，卻充滿壓迫力。」

▲莊凱勛《祭弒》飾演粗暴又無能為力的父親，為求翻身不惜信奉邪教。（圖／威視提供）

不僅如此，劇組在場景挑選上更是毛骨悚然，特別在北部尋獲一處極為罕見、且仍在運作的傳統「土窯廠」，作為信奉邪教的主場景。由於該地實在太過偏僻詭譎，拍攝期間還特地請來道長全程坐鎮，以確保全體人員拍攝平安順利。

▲柯叔元《祭弒》信奉神秘邪教，利用心理戰術PUA莊凱勛。（圖／威視提供）

《祭弒》劇情講述賭債纏身的振凱（莊凱勛 飾）帶著妻子南湘（天心 飾）一家七口四處躲債，走投無路下重拾早年信奉的邪教禁術，竟將幼子的運勢獻祭換取橫財。隨著橫財入袋，厄運卻接踵而來。大女兒念琪（項婕如 飾）的同學小拓（曹佑寧 飾）出身宮廟，繼承靈媒體質的他一眼看穿怨念，正當小拓試圖介入驅邪，才驚覺這場血祭背後藏著更可怕的秘密。電影將於4月30日全台上映。