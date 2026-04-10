痛恨母親酗酒又臥軌！　她翻開「國家機密檔案」見殘酷真相淚崩了

記者蕭采薇／台北報導

耗時長達20年進行拍攝與文史調查的紀錄片《傳奇女伶 高菊花》，講述白色恐怖受難者高一生長女、同時也是50年代享譽歌壇的拉丁歌后「派娜娜」高菊花的傳奇人生。

片中不僅有她生前親口訴說的悲歡歲月，更透過女兒昭伶的視角，揭開一段從誤解「無能母親」到最終跨越時空大和解的超催淚母女情。

▲高菊花女兒昭伶，在資料館翻閱母親當時被監控的紀錄檔案。（圖／野火樂集提供）

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痛恨母親酗酒臥軌！翻開國家檔案才知「她在保護我」

在女兒昭伶的兒時記憶裡，母親高菊花對不堪的過去總是保持沉默，酒精成了她短暫忘卻傷痛的解脫。昭伶坦言：「印象媽媽一直在喝酒。」甚至曾絕望地跑去臥軌。這樣不稱職的「無能母親」形象，讓她深感不解與痛苦。

直到昭伶親自參與紀錄片拍攝，走進國家檔案館查閱母親當年受監控的事實真相，並翻閱母親手寫的少女日記，觸及那深不見底的痛苦心境時，她才驚覺，原來那個看似失職的母親，當年為了撐起家族，被迫捲入政治權力運作，甚至被威權政權當作外交手段的工具。

▲高菊花（左）與兒女們的合照。（圖／野火樂集提供）

母親其實是用僅存的微弱力氣，在威權陰影下拚命活下來保護孩子。這份遲來的殘酷真相，終於讓昭伶跨越時空，與天上的母親和解。

一句話讓消失半世紀的巨星浮出水面！導演揭白色恐怖遺毒

《傳奇女伶 高菊花》由野火樂集總監熊儒賢、金獎導演沈可尚共同監製，並由金鐘導演盧元奇執導。拍攝緣起於熊儒賢20年前的一場偶遇，當時她為製作高一生紀念專輯走訪部落，見到優雅的高菊花，猛然想起半世紀前下落不明的歌后「派娜娜」。

▲高菊花的家庭老照片，兒女都不知道媽媽曾是紅極一時的歌星「派娜娜」。（圖／野火樂集提供）



她的一句：「妳是派娜娜嗎？」這才讓消失已久的巨星重新浮出水面。熊儒賢感慨表示，這20年來不只是拍一部紀錄片，而是終於「把她帶回來了」。

對於高菊花坎坷的一生，監製沈可尚直言：「我們永遠沒辦法從一個人的外表，看見她背後隱藏的巨大秘密。白色恐佈造成的遺毒，如傳染病般會世襲下去，甚至輻射到好幾代。」導演盧元奇也坦言，在剪接室看著昭伶的訪談，那種大時代壓迫下的無力感，讓他情緒數度激動落淚。

▲昭伶（右）與兒子接受訪問，看著老照片回憶高菊花。（圖／野火樂集提供）

冥誕舉辦試片惹哭全場！她吐卑微遺願：希望沒發生過

製作方8日特別選在高菊花的冥誕舉行媒體試片，作為送給這位傳奇歌后最珍貴的生日禮物。放映結束後，全場觀眾哭成一片。

晚年的高菊花選擇用愛放下仇恨，不僅會織毛衣，還會唱歌給貓咪聽，展現強韌的生命力。而面對外界常談的轉型正義，女兒昭伶道出了母親生前最卑微的遺願：「她並沒有期待所謂的轉型正義，她只是希望這些事沒發生過，只希望爸爸（高一生）還活著，她就會有不一樣的人生。」字字句句令人揪心，《傳奇女伶 高菊花》將於5月15日全台上映。

▲高菊花的女兒昭伶翻閱家庭老照片，回憶兒時跟母親的互動。（圖／野火樂集提供）

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