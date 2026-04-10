聽到就會唱！40億流量神曲《STAY》　澳洲小天王The Kid LAROI七月來台開唱

記者蕭采薇／台北報導

只要聽過前奏，絕對跟著唱得出來！曾與流行天王小賈斯汀（Justin Bieber）神級合作洗腦神曲《STAY》的22歲「澳洲小天王」樂洛伊小子（The Kid LAROI），正式宣告將帶著全球巡演《A PERFECT WORLD TOUR》首度來台，預計將於7月3日在ZEPP NEW TAIPEI開唱，準備以他感染力十足的超高能量LIVE舞台嗨翻台北！

▲澳洲小天王The Kid LAROI 興奮公布全新世巡在台北。（圖／Live Nation Taiwan提供）

神曲狂叩40億次收聽！葛萊美最強新人崛起

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來自澳洲雪梨的樂洛伊小子，無疑是近年全球樂壇竄升速度最快的超級新星。2021年，他與小賈斯汀合唱的單曲《STAY》一舉制霸全球，不僅強勢奪下告示牌熱門榜（Billboard Hot 100）冠軍，至今更累積突破驚人的40億次串流收聽紀錄。該曲也讓他風光入圍全美音樂獎「年度最佳流行歌曲」、MTV音樂錄影帶大獎及全美民選獎「年度歌曲」等多項重量級大獎。

除了《STAY》之外，聲勢如日中天的他，接連打造出《WITHOUT YOU》、《BABY I’M BACK》，以及與Juice WRLD合作的《GO》等多首破億收聽金曲。他極具辨識度的旋律創作與真摯的情感表達，讓他成功獲得葛萊美獎「最佳新人」提名，從小天王一步步站穩全球頂級舞台。

亞洲巡迴正式啟動！霸氣嗨喊：是時候了

樂洛伊小子這次展開的嶄新世界巡迴《A PERFECT WORLD TOUR》版圖橫跨歐美35座城市。而備受矚目的亞洲場次將由曼谷揭開序幕，接續前往新加坡、香港，並於7月3日震撼降臨台北ZEPP NEW TAIPEI。

一向以現場演出極具爆發力聞名的樂洛伊小子，對於即將來到亞洲也難掩興奮之情，霸氣向歌迷喊話：「亞洲！是時候了！我等不及要重返巡迴了，我愛你們，到時見！」

想要感受「澳洲小天王」青春狂熱現場的粉絲們請注意，本次演唱會將由Live Nation主辦。Live Nation會員可於4月16日上午11點搶先購票，門票將於4月17日上午11點在拓元售票系統全面開賣。