嚴立婷遭質疑進廠維修　大笑曬12年前舊照：對整形有啥誤會？

記者王靖淳／綜合報導

女星嚴立婷平時會透過社群記錄日常，不吝嗇與粉絲分享私下生活，今（10）日她在臉書發文曬出一張12年前的錄影舊照，透露自己遭網友質疑整形，為此她哭笑不得表示：「不好意思讓我笑一下，我想這應該是誇獎吧。」

▲嚴立婷遭網友質疑整形。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson&Tina）

嚴立婷在文中透露，最近許多她過去參與錄影或拍戲的片段，紛紛被網友重新剪輯並在Threads與 Instagram上瘋傳，引發一波懷舊風潮，為此她開心坦言：「其實我蠻開心的，很多粉絲還是記得我以及肯定我的幽默。」

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不過，嚴立婷指出，有一派網友質疑她是否曾動過整形手術，甚至在留言區展開熱烈討論，為此她大方回應：「哈哈哈哈哈，不好意思讓我笑一下」，同時也幽默反問這些網友，「是不是對整形這事有啥誤會？」

▲嚴立婷。（圖／翻攝自Facebook／嚴立婷 Willson&Tina）

對於被質疑整形的評論，嚴立婷認為，這反倒是一種變相的讚美，「也許他們覺得我現在比以前更好看之類」，同時也在文末附上一張12年前的舊照，並幽默自嘲：「12年前我也算蠻肉的其實，那什麼大餅臉。」貼文及照片曝光後，吸引大批網友留言「好美」、「根本沒什麼變阿」、「怎麼會越來越年輕啦。」