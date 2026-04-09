短劇男神道歉！還原「空白劇本」真相　求粉絲：別網暴工作人員

記者蔡宜芳／綜合報導

大陸23歲短劇男神陳添祥曾演出過《替嫁新郎》、《雲赫謠》、《緣起三生》等劇。他近來捲入「空白劇本」風波，9日發長文向合作過的編劇、造型師及工作團隊道歉，也還原爭議直播的真相，喊話粉絲理智發言，不要再攻擊工作人員。

▲陳添祥演出過多部人氣短劇。（圖／翻攝自微博／演員陳添祥）

捍衛創作夥伴！澄清「空白劇本」與刪減戲份謠言

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陳添祥在文中，首先針對編劇宇航致歉。他表示，自己2月直播時，因提到「我的劇本裡有個問號」，被惡意曲解成「編劇寫空白劇本」，導致宇航慘遭網路暴力。陳天祥澄清指出，問號部分是創作中的留白，可以創造出更多有趣的演繹，沒想到卻被傳成刪減戲份等惡意謠言。

陳添祥解釋說，因為自己進組的時間關係，戲份已經是編劇用最大限度下去寫的了，和編劇本人的態度無關，「對此我深表歉意，以後公開的發言會更加謹慎，也希望大家不要盲目跟風，人云亦云。」他也認為宇航是非常優秀的編劇，很期待未來能再次合作。

▲陳添祥向合作團隊致歉。（圖／翻攝自微博／演員陳添祥）

拒絕「受害者」人設 致歉造型團隊與經紀公司

除了編劇，與陳添祥合作多次的造型師會會也淪為被攻擊的目標。陳添祥表示，他和會會的團隊從短劇《琬寧》開始就合作，「定妝過程中有遇到問題也都是積極溝通，經紀人會及時提出，也都當下就調整解決好。」自己做為演員，並不追求固定的安全造型，而是要尊重人物設定並不斷創新。「在此我也對會會姐及工作團隊說一句抱歉，對不起給您的工作和生活帶來了實質性的煩惱和情緒上的焦慮。是我沒有引導好粉絲，對不起。」

陳添祥也對於「受害人」標籤做出澄清，強調所屬公司與團隊沒有虧待自己，大家感情也很好，「真的無需刻意製造我的痛苦煽動對立。」他提到，從去年夏天開始，不論是合作的導演、製片人還是化妝造型師，都曾遭遇不同程度的惡意攻擊，「我想說，審美的確是一件各花入各眼的事兒，每個人喜好不同，可以說風格不是你喜歡的，但不要惡意攻擊辱駡他人，至少在我眼裡，我尊重並認可我合作過的每一位老師。」

▲陳添祥喊話粉絲不要攻擊工作人員。（圖／翻攝自微博／演員陳添祥）

呼籲停止網路暴力 喊話粉絲：別讓喜愛變成利刃

陳添祥坦言，自己過去可能覺得粉絲極端言論是出於關心，才導致維護夥伴時，自己的表達得不夠直接和堅定，然而，現在他深刻認識到事情的嚴重性，決定站出來發聲，向粉絲喊話：「不要讓自己的言行變成刺向他人的匕首。」希望粉絲能將重心放回他本人身上，讓他接收到自己的不足，而不是去苛責合作的工作人員們。

陳添祥也強調：「這個行業裡，沒有人是獨行俠。」謙遜表示自己能有幸被大眾看到，絕非一個人的成就，「不要為了肯定我就去否認別人的付出，這是不公平的。」他懇請發言較極端的網友多一些包容與理解，少一點戾氣。

【陳添祥社群全文】

思索了很久，今天我要真誠的和合作過的老師們老師說一句對不起。

編劇首先是編劇宇航老師，從2月閨蜜連線直播時那句「我的劇本裡有個問號？」開始，宇航老師因為我的言行不夠嚴謹而被一些人抓住痛點惡意擴散曲解，遭遇了惡意攻擊，本來是當時創作中的留白，可以創造出更多有意思的演繹，結果被傳成宇航老師寫空白劇本，謠言愈演愈烈，對於很多不明真相的人們開始相信並且大規模的惡意攻擊宇航老師，包括但不限於私信辱駡，傳播轉發不實的惡意帶節奏的言論，在行業內也對宇航老師的口碑和工作造成了很不好的影響。更有甚者，傳播宇航老師故意寫少我的戲份等謠言，煽動對立，因為我進組拍攝時間週期的原因，已經是最大限度的寫我的戲份了，和宇航老師本人態度無關。對此我深表歉意，以後公開的發言會更加謹慎，也希望大家不要盲目跟風，人云亦云。宇航老師是很好的編劇，我本人也很期待以後有機會可以再次合作。

無獨有偶，昨天合作過很多次的造型團隊會會老師也遭受了同樣的惡意攻擊，我想說的是，從《琬寧》開始我有很多部劇精彩的造型都是會會姐的團隊做的，我們一直是良好的合作關係，定妝過程中有遇到問題也都是積極溝通，經紀人會及時提出，也都當下就調整解決好，我作為演員，不會去追求固定的安全的造型，一定要尊重劇中人物的設定並且與造型團隊編劇團隊導演等工作人員在互相配合互相交流的前提下共同創造人物的形象，我認為演員要塑造不同的人物，呈現的造型也要不斷創新。在此我也對會會姐及工作團隊說一句抱歉，對不起給您的工作和生活帶來了實質性的煩惱和情緒上的焦慮。是我沒有引導好粉絲，對不起。

借此也要和一路以來因為我而遭遇過惡意攻擊的合作過的很多老師們說一句抱歉，其實從去年夏天開始，合作過的導演，編劇，製片人，演員老師，妝造團隊，造型師，攝影師，到我的公司，團隊，經紀人，助理，老闆，老師，大家都遭遇了不同程度的階段性的或是長期的惡意攻擊。我想說審美的確是一件各花入各眼的事兒，每個人喜好不同，可以說風格不是你喜歡的但不要惡意攻擊辱駡他人，至少在我眼裡，我尊重並認可我合作過的每一位老師。並且，我並沒有像外界傳的那樣在公司處於受害人的位置…團隊對我都很好，我們大家感情也很好，真的無需刻意製造我的痛苦煽動對立。

作為演員，作為一個公眾人物，我應該正向的引導粉絲的言論和行為。一直以來，我都希望柳丁粒能夠在一個友好的環境下進行交流與溝通，我希望大家能夠將重心放在我本人身上，讓我本人能夠更多的接收到自己的不足，而不要去苛責合作過的所有老師們，于我而言，我十分感恩在這一路上遇到過的所有人，我希望能夠傳遞給大家的是我們一路上都在成長，我們可以一起攜手走到更遠的地方。我承認以前一直覺得有些比較極端言論的朋友們可能也是出於對我的關心，所以即使維護合作夥伴的時候也都表達的不夠直接和堅定，導致了現在愈演愈烈的公開網暴他人的局面。但我現在已經認識到了事情的嚴重性，所以決定站出來為他們發聲，也懇請呼籲大家，不要參與網路暴力，理性分析，理智發言，不傳謠不信謠，不要輕易被煽動，不要讓自己的言行變成刺向他人的匕首。這個行業裡，沒有人是獨行俠，我能有幸被大家看到，也不是我一個人的成就，不要為了肯定我就去否認別人的付出，這是不公平的。

對於那些比較極端發言的帳號朋友們，我相信你們的本意和出發點是出於對我的喜愛，在這裡懇請你們多一些理解和包容，少一點戾氣和極端，不要隨意否定，不要謾罵攻擊，一起維護網路上的交流環境。

（配圖不重要 祝大家天天開心 好好生活）