直擊／鄧紫棋披婚紗崩潰大哭！ 激動噴淚「妝都花了」吐脆弱心聲

▲▼鄧紫棋爆哭。（圖／讀者提供）

記者翁子涵／台北報導

香港歌手鄧紫棋睽違6年重返台灣舞台，於台北大巨蛋展開一連四天「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會，當她唱到經典聖歌〈Amazing Grace〉時，換上一襲白色婚紗、頭戴頭紗登場，宛如待嫁新娘，畫面唯美動人，然而她卻數度哽咽落淚，甚至因淚水無法控制，妝容全都哭花了，氣氛動容。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲▼鄧紫棋爆哭。（圖／讀者提供）

鄧紫棋坦言自己其實是個非常敏感的人，也因此選擇透過音樂抒發生命中的各種感受。她分享人生中曾歷經許多關卡，甚至一度想過放棄，但正如〈Amazing Grace〉歌詞所傳達的「恩典」，讓她一次次撐過低潮，「是這個恩典讓我在很多想放棄的時候沒有放棄，讓我今天還能站在這裡。」

她也感性表示隨著年紀增長，越來越覺得自己其實很普通，「小時候會覺得自己很厲害，16歲贏了一些比賽就覺得很了不起，但長大後才發現世界很大，我其實很普通。」不過回頭看，她認為自己的人生卻「一點也不普通」，能一步步把人生寫進歌裡，並透過音樂走向世界，站上舞台與歌迷分享喜怒哀樂，讓她感到無比幸運。

談到巡演這幾年的轉變，鄧紫棋表示自己學會更勇敢展現脆弱，「以前我不太會在別人面前表現脆弱，但這幾年我真的成長很多，也開始願意讓大家看到我不完美的一面。」她也藉此鼓勵歌迷，無論經歷多少風浪，都不要輕易放棄，「如果我可以走到今天，其實大家也可以，我們都可以。」

接著她也急著要拿衛生紙擦眼淚，她幽默笑說：「我的妝好像不防水，再不擦我就要毀了。」隨後她感謝歌迷給予的勇氣，坦言自己過去其實很害怕安靜的空氣，但如今能在舞台上坦然落淚、分享心聲，是一種成長。 最後，她向全場傳遞信念：「我們雖然身在亂世，但仍然可以在亂世裡相愛。」她也希望透過演出讓大家感受到真實人生的樣貌，「有快樂、有孤獨、有脆弱，也有堅強前行的時刻。」並鼓勵大家不要害怕。