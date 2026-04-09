鄧紫棋爆開唱前「喉嚨出事」！ 壓力破表崩潰：真的完蛋了

▲鄧紫棋相隔六年來台開唱。（圖／讀者提供）

記者翁子涵／台北報導

香港歌手鄧紫棋睽違6年來台開唱，今（9）日起在台北大巨蛋一連四天舉辦「I AM GLORIA」世界巡迴演唱會。她開場火力全開，接連飆唱《摩天動物園》、《灰狼》、《來自天堂的魔鬼》等人氣歌曲，瞬間掀起全場高潮，不過她透露其實前兩天落地台灣時，喉嚨一度出狀況，讓她相當緊張。

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▲▼鄧紫棋開唱前喉嚨一度出狀況。（圖／讀者提供）

唱完《孤獨》後，她一度熱淚盈眶，真情吐露自己其實是個情緒極度敏感的人，「我很容易悲傷、快樂，也很容易感到孤獨。很多人覺得我很外放、像開心果，也有人以為我出道這麼久，很多事情都能雲淡風輕，但其實無論我多成熟，還是會有情緒氾濫、感到害怕的時候。」

她更分享開唱前的不安，「前兩天一落地，我發現嗓子很乾，當下真的覺得完蛋了，一整個晚上都不敢講話，只能用手語。隔天進來綵排，耳機聲音還需要調整，我又在想，如果適應不了該怎麼辦。」她坦言即使站上舞台，那些情緒仍然存在，「唱到這些歌，其實還是我的人生，不是過去了，就不會再面對孤獨。」

不過，她也因歌迷的支持而逐漸釋懷，「當我看到大家準備小獅子、排隊買周邊，甚至支持我音樂以外的東西，我就在想，我到底在害怕什麼？」她強調自己站在舞台上並不是為了追求完美，「不是要表現完美的唱功，而是想跟大家一起找到生命的力量，彼此鼓勵，帶著滿滿的動力離開這裡。」

最後她也分享自己的體悟，「我後來發現，為什麼我總是掉進同樣的情緒？孤獨、害怕自己不夠好，其實這就是人生的一部分。」並暖心對歌迷喊話：「我們並不是孤獨的。」一席話引發全場共鳴，不少歌迷感動落淚。