劉冠廷將對談梁朝偉「焦慮到失眠」！　凌晨3點驚醒吐心聲：想推掉

記者蕭采薇／台北報導

金馬影帝梁朝偉即將來台參與金馬大師課，而與他對談的重責大任落到了劉冠廷身上。劉冠廷與王渝萱9日出席品牌活動，被問及準備進度，劉冠廷忍不住大吐苦水，坦言最近為此極度焦慮，甚至連日失眠，今天凌晨3點多就驚醒，滿腦子都在想著「要跟朝偉哥聊什麼？」

▲劉冠廷出席ASICS SPORTSTYLE媒體預覽會。（圖／記者林敬旻攝）

面對「演員百科全書」壓力山大！一度想退卻：不要找我吧

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談到即將與偶像面對面，劉冠廷形容梁朝偉就像是一座寶山、一本「演員的百科全書」，「你不知道怎麼翻頁，不知道要問他什麼，有些事情會想『這個要問嗎？』真的太難了！」他透露這幾天一直被金馬影展追問訪綱進度，讓他壓力大到狂失眠，只能拼命重看對方的作品找靈感。

被問到有沒有閃過推掉的念頭？劉冠廷大笑承認：「有想說就是『不要吧～找別人吧～不要我吧～』這樣。」但他隨即收起玩笑，表示這對很多人來說是夢寐以求的機會，雖然壓力爆表，還是非常感謝金馬獎給他這個榮幸。愛妻孫可芳（小豆）見他如此糾結，也霸氣安撫他放輕鬆：「你自己在演戲上有什麼問題，你就問他，幹嘛要在意那麼多！」

▲劉冠廷、王渝萱出席ASICS SPORTSTYLE媒體預覽會。（圖／記者林敬旻攝）



化身小迷弟要合照！事後懊惱：是不是打擾到他

其實劉冠廷先前曾在香港亞洲電影大獎與梁朝偉有過一面之緣。他回憶當時難掩心中見到偶像的激動，完全是抱著粉絲的心情，「我很斗膽地開口問能不能合照，但照完我有點後悔，想說『我是不是打擾到他了？』」

至於曾在電影《詭扯》中致敬梁朝偉的經典角色，劉冠廷害羞表示不好意思主動跟對方提，「怕對方沒看過，反而造成別人的困擾。」由於梁朝偉是出了名的「社恐」，劉冠廷笑稱自己其實也有點社恐，兩人對談會不會變成「很平靜地講完各自想說的話」？劉冠廷直呼：「我可能沒辦法很平靜吧！畢竟這個『神』坐在面前，我好緊張！」

▲劉冠廷即將與梁朝偉對談，緊張到失眠。（圖／記者林敬旻攝）

王渝萱建議「粵語冷笑話」破冰

一旁的王渝萱則打趣建議他可以準備幾個「粵語的冷笑話」來破冰。而身為大師課學員的王渝萱也幸運搶到名額，笑說看到對談人是劉冠廷時相當驚喜，十分期待當天的火花。

此外，劉冠廷參演的電影《雙囍》票房距離破億僅差最後一哩路，他也在現場感謝觀眾的支持；而另一部作品《丟包阿公到我家》的女主角艾葵諾（Eugene Domingo）近期在影展獲獎，劉冠廷聽聞後也開心送上祝賀，大讚對方是位非常厲害且親民的女演員，很榮幸能有合作機會。