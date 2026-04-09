《獵人》連載回歸倒數！　冨樫甜蜜謝愛妻「我的動力」網揪1亮點

記者蔡宜芳／綜合報導

日本人氣漫畫《獵人》自1998年開始連載，不過後來作者冨樫義博因健康亮紅燈，自2006年開始長期休刊，中途雖幾次恢復連載，卻又頻頻中斷，從2022年連載至400集後改為不定期連載。在2024年12月再次休刊後，冨樫於8日透露即將恢復連載，消息令粉絲都相當振奮。

▲《獵人》發行至今已滿28年。（圖／翻攝自Jump官網）

冨樫義博在最新貼文中透露，第430話的人物描線已經完成，他也感性表示，在忙碌的準備過程中，「從妻子那裡獲得了源源不絕的努力動力」，大方分享與《美少女戰士》作者武內直子之間溫暖的夫妻情誼。對於讀者最關心的連載回歸日期，冨樫則表示「請等待Jump編輯部的公告」，透露第420話以後的刊載時間已進入官方排程階段。

[廣告]請繼續往下閱讀...

▲冨樫義博在休刊期間都會透過社群分享《獵人》作畫進度。（圖／翻攝自X／Un4v5s8bgsVk9Xp）

冨樫義博還附上一張插畫，構圖集合了酷拉皮卡、水手火星及白貓阿提密斯。畫面中水手火星與酷拉皮卡相互倚靠，阿提密斯則像巨大招財貓般守護，引網友紛紛激動留言「夫人的支持真是太美好了」、「小麗好可愛」。

▲冨樫義博附上插畫。（圖／翻攝自X／Un4v5s8bgsVk9Xp）

此外，有眼尖網友發現水手火星的手上拿著紙條，上面寫有謎樣數字「4/17」，引不少人猜測說「會有什麼發表嗎」、「是重大發表嗎」。但因為日期正是水手火星的生日，因此目前還無法斷定是否與《獵人》有關。