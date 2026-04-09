春風日本巧遇雷神索爾！太緊張「撂台語求合照」　一看手機糗爆了

記者蕭采薇／台北報導

犯罪動作片《死亡賭局》9日舉辦記者會，導演詹淳皓、主演春風（洪瑜鴻）、黃奇斌（阿斌）與姚以緹分享拍攝點滴。春風日前飛往日本滑雪時，竟幸運在雪場捕捉到野生好萊塢巨星「雷神索爾」克里斯漢斯沃（Chris Hemsworth），自稱英文不好的他，情急之下竟向對方說台語。

▲《死亡賭局》由春風主演。（圖／記者周宸亘攝）

日本巧遇雷神索爾！春風「撂台語」求合照

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春風透露，最初是同行好友阮經天先眼尖發現，接著滑雪教練也幸運碰上，他便不顧一切衝向對方求合影。回憶當時的糗態，春風大笑表示：「我太緊張跟他講台語，問他可不可以合照，他就說『好』。」黃奇斌則驚訝：「他說『好』喔？」春風馬上更正：「他說ok！」

▲春風、黃奇斌在《死亡賭局》飾演兄弟。（圖／記者周宸亘攝）



沒想到說台語也通，春風順利要到合照，興奮得衝出去想跟朋友說「我遇到雷神！」結果沒想到因為太緊張，照片只照到天花板，白白浪費一次追星好運。至於是否有見過阮經天的千金女友？春風馬上低調的說：「我不知道。」

獻銀幕初吻狂做筆記！遇白沙屯媽祖「停機鑽轎底」

雖然被導演狂讚是渾然天成的天才演員，但春風私底下可是下足苦工，不僅每晚苦熬手抄台詞，遇到親密戲碼甚至會特地拿紅筆做記號，超認真的反差模樣讓對手演員姚以緹驚呼不可思議。這回他在片中大突破，把寶貴的銀幕初吻獻給了姚以緹，當被媒體追問大銀幕親吻跟現實初吻哪個印象深刻時，他大打太極妙回：「我已經不記得初吻幾歲了，那都多久了！」

▲《死亡賭局》（左起）導演詹淳皓、主演春風、黃奇斌、姚以緹。（圖／記者周宸亘攝）

聊起在中南部取景的幕後插曲，春風驚喜透露劇組竟幸運遇上年度宗教盛事「白沙屯媽祖」遶境。他不可思議地直呼：「因為白沙屯媽祖遶境路線是不固定的，然後我們拍攝的那個點，白沙屯媽祖好像10幾年都沒經過，但當天就突然繞過來，我們直接停拍，大家直接都去鑽轎底。」

姚以緹遭炸傷急送醫！春風霸氣餵食劇組「超商全算我的」

另外，春風在戲裡必須駕駛一台破舊的手排電子花車，由於車體極度老化，行駛間還會不受控地蛇行，全靠他的神級開車技術才得以駕馭，讓他苦笑認了：「車況不太好，開了很多次！」當時不僅要高速飆車，後方更伴隨震耳欲聾的鞭炮陣，導致姚以緹的手部不慎遭波及炸出小傷口。

▲姚以緹拍攝《死亡賭局》時，遭鞭炮炸傷手。（圖／記者周宸亘攝）

即便姚以緹覺得無大礙，但為求謹慎，劇組仍立刻派救護車將她送醫包紮，幸好最終平安無事。春風不僅敬業，海派性格更讓他成為劇組的「人氣王」。擁有超狂人脈的他，拍攝期間天天都有各方好友送來飲料點心探班，甚至還霸氣搬出「現烤龍蝦200隻」給全體工作人員加菜。

▲《死亡賭局》春風。（圖／記者周宸亘攝）



好兄弟黃奇斌也忍不住爆料大哥的暖舉：「其實每天晚上下戲後，我們去便利超商，春風都會說：『隨便拿，都算我的！』」大讚他出手闊氣，對此春風則是謙虛笑回：「超商而已還好啦！」更霸氣表示不用打統編，「我連發票都捐出去！」

▲《死亡賭局》黃奇斌。（圖／記者周宸亘攝）