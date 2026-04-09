柯震東親揭《乩身》拍7年原因　受傷又補拍...幕後細節全說了

記者王靖淳／綜合報導

由柯震東主演的奇幻台劇《乩身》自2日播出後掀起追劇熱潮，最近有網友在Threads發文，表示對於拍攝時間感到好奇。為此，柯震東在看到貼文後也現身留言，親自回應全劇拍攝7年的關鍵原因。

▲柯震東。（圖／翻攝自Instagram／kaikaiko）

柯震東今（9）日透過Threads回覆網友的貼文，他先是熱情地大喊：「我來了！我來了！」親自解開這段橫跨7年的創作秘辛。他坦言，最早其實在2019年就已低調開拍了一集，然而拍攝過程並非一帆風順，中間因為各種不可抗因素，加上當時爆發的新冠疫情帶來衝擊，導致整個拍攝計畫被迫停擺，直到2022年才終於迎來重新開始拍攝。

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▲柯震東解釋《乩身》拍7年的原因。（圖／翻攝自Threads／kaikaiko）

回顧拍攝期間的艱辛，柯震東提及當時他在過程中意外受傷，不得不被迫停工、休息一個多月，等到身體康復後才再次回劇組開拍，直到2023年3月4日才終於正式殺青。他透露，團隊為了讓故事更完整，劇組甚至在2023年10月又特別安排了一次補拍，並於隔年至今年間，完成了特效剪接混音調光等後置作業，最終選在4月2日正式播出與大眾見面。