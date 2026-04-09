金音女歌手脫口「有意見去聽五月天」惹議　致歉宣布退出華語樂壇

記者蔡宜芳／綜合報導

金音獎最佳創作女歌手林以樂近日捲入爭議，她因不滿網友轉贈自己的簽名專輯，公開在社群嗆聲，還失言脫口「有意見去聽五月天」引發爭議。對此，她於9日發文道歉，坦言因家中狀況情緒失控，同時宣布退出華語樂壇。

▲林以樂在與網友爭論時扯到五月天，引發爭議。（圖／翻攝自Instagram／yilelin_official、imayday55555）

林以樂日前看到有網友在轉贈自己的簽名專輯，不滿留言要求對方將專輯退還，並生氣說道：「我不要看到我自己努力超久的東西可能要被送去二手商店，但這是我的嘔心瀝血的作品， 可以尊重一下創作者本人嗎？不是要批評大家，但是先了解一下本人的感受，好嗎？」在與眾多網友爭吵之餘，她也失控脫口說：「我是創作人，跟大家思維不同出發點，我是我，你們有意見，就去聽五月天。」

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▲林以樂日前公開與網友們槓上。（圖／翻攝自Threads／yilelin_official）

在意識到發言被誤會後，林以樂先是解釋說：「我尊敬五月天，因為我不是那麼好的創作者，因為我愛他們，請大家別誤解。」9日也正式發出長文，向收藏專輯的當事人致歉，直言自己在未確認情況前，就因情緒而發表了不恰當的內容，「也說了『以後都不簽名』這樣傷人的話。這是我的情緒失控，也是我的錯。」

林以樂透露，自己近來因為家裡發生火災，作為受災戶忙於陳情，已無法承受過多的網路資訊與批評，所以情緒也跟著失控，「事發時對方原本只是分享物品狀況與處理方式，作為創作者我卻因為私人的情緒不滿公開指責，造成對方困擾，也讓支持我的人失望，真的很抱歉。」表示自己會好好反省。

林以樂表示，自己已向經紀公司相信音樂提出離開，對於扯到老闆五月天的言論，林以樂也特別澄清，自己將五月天視為長輩跟榜樣，本意是希望大家支持他們，「我理解自己沒有這些資質，也願意主動退出華語樂壇，平息大家憤怒的情緒。也感謝這個時刻讓我重新檢討自己，重新做人。」

▲林以樂發文道歉。（圖／翻攝自Instagram／yilelin_official）

【林以樂社群全文】

我是林以樂

我在Threads 上的發言

正式向當事人與關心這件事的人道歉

我在沒有確認清楚情況之前，就因為情緒上來而發表了不適當的內容，也說了「以後都不簽名」這樣傷人的話。這是我的情緒失控，也是我的錯。

有這些發言是因為我家發生火災，作為陳情與協助受災戶，已無法承受過多的網絡資訊與批評。

事發時對方原本只是分享物品狀況與處理方式，作為創作者我卻因為私人的情緒不滿公開指責，造成對方困擾，也讓支持我的人失望，真的很抱歉。

無論我當下承受什麼情緒與壓力，都不應該用這樣的方式表達，更不應該把情緒丟向他人。這點我會負責，也會好好反省。

接下來我會先把相關發言收回，讓自己冷靜下來，再更謹慎面對公開平台上的每一次表達。

對不起。

我已正式提出離開相信音樂

也感謝他們多年對我的付出與支持

我提出的言論是希望支持五月天

因為他們是我的長輩跟榜樣

我理解自己自己沒有這些資質

也願意主動退出華語樂壇

平息大家憤怒的情緒

也感謝這個時刻讓我重新檢討自己

重新做人

也請網民們

給我一個機會自我反省

重新做人

謝謝你，對不起，原諒我，我愛你們。