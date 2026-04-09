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酷的夢澄清「台人自卑」爭議！經紀人吐合作6年心聲　公開老闆真面目

記者孟育民／台北報導

在台發展的法國YouTuber「酷的夢」（以下簡稱酷），近來遭前員工爆料私下辱台及勞資糾紛，酷在沉默三天後，於昨（8）日發出長文澄清，鄭重聲明從未說過「台灣人就是自卑」等言論，他也曬出與前員工的對話紀錄自清。而合作6年的經紀人阿毛事後也在IG分享合作心聲！

▲▼酷砸下500萬打造《中文怪物》，首集獲得網友狂讚。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream ）

▲酷和經紀人阿毛合作6年，雙方一同打拼。（圖／翻攝自Facebook／酷的夢- Ku`s dream ）

聲明曝光後，與酷合作6年的經紀人阿毛也在IG發聲，分享合作心聲。她表示，兩人共事至今已邁入第6年，「我不會說他是一個多好或多完美的老闆，但我可以說，他是一個願意傾聽並調整的老闆。」她坦言，工作過程中難免出現摩擦，但酷願意溝通、把話說開，不會對問題置之不理，「因為我們都有共同的目標，就是把影片做好，也很清楚，只有在關係良好、開心工作的情況下，才有辦法走得長久，做出更好的內容。」

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阿毛也直言，這份工作並不輕鬆，自己曾多次萌生離職念頭，但在能力成長的同時，也感受到對方的回饋，「酷其實是一個不吝嗇的老闆」，無論是獎金或年終都相當大方，願意與團隊共享成果。

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酷的夢

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