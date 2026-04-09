《殺木池》空降韓票房冠軍！張員瑛姊闖禁地　影迷嚇到出影廳腿軟

記者吳睿慈／綜合報導

南韓恐怖鉅作《殺木池：鬼水禁地》由《鬼病院：靈異直播》團隊打造，找來《背著善宰跑》金惠奫、李鐘圓、金準韓、張多皒（張員瑛姊姊）主演。電影的「殺木池」為真實地點，它是位於韓國忠清南道禮山郡的一座水庫，釣魚客常在這裡遇到靈異事件，像是看到穿著白衣的女鬼，或是以為朋友掉到水底等，是南韓最凶的靈異恐怖禁地。

▲《殺木池：鬼水禁地》以眾所皆知的恐怖禁地為故事背景。（圖／車庫娛樂提供）



「殺木池」之所以成為韓國人眾所皆知的恐怖禁地，源自於知名恐怖綜藝節目《深夜怪談會》，該節目在2022年被介紹，投稿的觀眾是一名物理學博士，她原本不相信這世上有鬼神，直到某天晚上開車回家時，被導航引到「殺木池」，沒想到，發生一連串恐怖怪事，才讓她相信這世上有看不見的存在。後來這名觀眾受節目之邀，重返「殺木池」回顧當時的情況，沒想到當晚回家後，又發生家裡突然停電，但同時吹風機突然自己啟動等怪異現象，再度引起觀眾討論。



節目播出後，也吸引知名YouTuber「GHOST HUNTER尹時元」前往「殺木池」探險，尹時元在探訪殺木池的過程中，透過科技儀器強烈感受到一些看不見的存在的力量，他也表示這是他至今探訪的所有靈異場所中，感到最毛骨悚然的地點，就連一同前往的巫覡也感應到此處有許多惡靈，警告好奇的觀眾千萬別輕易到此處試膽。

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▲《背著善宰跑》金惠奫挑戰恐怖片。（圖／車庫娛樂提供）

▲張員瑛姊張多皒參演恐怖片《殺木池：鬼水禁地》。（圖／車庫娛樂提供）



《殺木池：鬼水禁地》以知名的靈異地點為題材，8日在韓上映後，空降韓國票房冠軍，許多觀眾都嚇到大讚「嚇到都變瘦了」、「被嚇到狂罵髒話」、「絕對不要自己一個人去看，會不敢回家」、「原本想說不會恐怖到哪裡去吧，結果一出影廳就腿軟」。

《殺木池：鬼水禁地》故事敘述在有著許多詭異傳聞的水庫殺木池的街景圖中，竟被捕捉到前所未見的不明物體。製作人秀仁（金惠奫 飾）和拍攝團隊必須完成二次拍攝，一同前往殺木池。開始拍攝時，原本失蹤的前輩教植（金準韓 飾）突然現身，且接二連三地發生不可思議的怪事，讓拍攝團隊陷入極大的混亂中。電影4月24日在臺上映。