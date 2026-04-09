許雅鈞遭爆「出賣大S出殯照約妹」！　小S首露面回應：只想珍惜身邊人

記者孟育民／台北報導

小S（徐熙娣）和許雅鈞結婚至今已20年，過去男方桃色傳聞屢屢成為外界關注焦點。然而近期遭週刊爆料，小S去年痛失姊姊大S（徐熙媛）期間，許雅鈞疑似透過微信搭訕一名大S的女粉絲並邀約見面，更指出為了證明自己的身分，他甚至將大S的出殯照片傳給對方，引發外界熱議。小S今（9日）出席代言活動，也首回應此事！

▲小S出席代言記者會 。（圖／記者黃克翔攝）

被問到許雅鈞風波，小S態度顯得相當淡然，表示「不願多講」。她直言，即便開口說明，外界立場也難以改變，「相信的人還是會相信那些東西，不相信的人就是不相信，所以講了也是浪費時間。」

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小S也進一步表示，現階段更專注於自己的生活與家人，「我現在的人生哲學就是，選擇過我想過的生活，其他烏煙瘴氣、酸民的話都不干我的事。」她強調，只想珍惜愛自己的人，好好愛身邊的家人跟朋友，這才是她現在的目標。

▲小S不在乎外界言論 。（圖／記者黃克翔攝）

事實上，對於相關傳聞，許雅鈞當時透過小S經紀人回應：「我光明正大由衷感謝每一位守護大S的粉絲。我知道他們這段路走來充滿艱辛與不易，正因如此，大S更需要每一位深愛她的人並肩同行、給予溫暖。至於外界的紛擾與毀謗，我並不在意，因為我是誠心感謝所有愛熙媛的粉絲，不管他們是誰、身在何方。」

