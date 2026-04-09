具俊曄仍在台灣！小S鬆口姊夫近況「眼裡已有光」　駁斥爭產傳聞

記者孟育民／台北報導

小S徐熙娣去年2月痛失姊姊徐熙媛，一度陷入低潮，停工長達1年後，近日終於回歸主持節目《小姐不熙娣》。她全面復工後今（9日）出席保養品代言活動，狀態極佳，受訪時也分享近況。而具俊曄狀況同樣令人擔憂，被問及是否會找姊夫一起打比克球，小S笑說曾試著邀約，但對方興趣不大，「他現在的重心是在畫畫。」

▲小S談到具俊曄近況。（圖／記者黃克翔攝、經紀公司提供）

小S透露，具俊曄近來持續投入創作，且多以大S為主題，從原本的素描進階到油畫，「他每次都會把畫拍給我看，我們一看到都會驚呼，真的很像，連眼神跟靈魂都畫出來了。」她也進一步表示，目前已完成至少十多幅大S畫像，呈現出不同面貌。

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小S坦言，這些作品若僅收藏在家中相當可惜，因此萌生展出的想法，「我希望可以讓大家看到，這些由最愛大S的姐夫所畫出來的她，是什麼樣子。」她也透露，未來不排除將作品以親民價格提供給喜愛大S的粉絲收藏，「希望大家可以一直記得她。」

▲小S今露面狀態極佳。（圖／記者黃克翔攝）

小S感性表示，具俊曄能透過創作找到專注的寄託很好，至於是否會邀對方上節目，她則坦言暫無此打算，「我不想為難他，他現在還在自己的世界裡，就讓他好好過生活。」不過，她也透露，一家人目前維持每周聚餐的習慣，並觀察到對方狀態逐漸好轉，「現在跟他吃飯時，他的眼睛已經有光了，我可以跟他開玩笑，他也會笑出來，他真的越來越好了。」

此外，先前周刊爆出，S媽和具俊曄為爭產鬧不愉快，對此小S今再次駁斥謠言，「完全沒有這件事，我們全家現在更加的緊密，更加的彼此相愛。」表示並不在乎網路上酸民的言論。