吳婉君運動驚覺「肌肉不受控」　親揭背後真相嘆：感覺快當機

記者王靖淳／綜合報導

女星吳婉君平時會透過社群記錄生活，不吝嗇與粉絲分享私下日常，今（9）日她就在IG發文感嘆「好好吃飯、好好睡覺」的重要性，認為這在運動時顯得特別重要，「睡眠不足，體感跟控制力變好弱，大腦反應好遲緩⋯肌肉也不太受控。」

▲吳婉君。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）

吳婉君透露，因為睡眠嚴重不足，導致體感與肌肉控制力大幅下滑，不但大腦反應變得遲緩，連身體開機的速度都慢半拍，這種狀態讓她想起，過去某次空腹去健身的經歷，身體完全跟不上意志。

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在訓練過程中，吳婉君陷入自我懷疑。她描述當時在鏡子前觀察自己的姿勢，卻發現實際體感完全沒有共識，讓她困惑地自問：「這樣是對的嗎？怎麼好像怪怪的？」為此，吳婉君直呼大腦簡直像被「攪成麻花捲」，感覺快要當機。

▲吳婉君PO文分享日常。（圖／翻攝自Instagram／cocco__wu）



所幸在教練的協助及調整下，吳婉君才慢慢找回動作精準度，教練還告訴她，當眼睛看到的與身體感覺到的不一樣時，要去感受它，最重要的關鍵就是必須相信自己，並堅定地告訴她剛剛的嘗試與動作其實都是正確的。這番話讓吳婉君深受鼓舞，為此她感性表示：「想不到健身課也有心靈雞湯欸，再一次提醒我『相信自己。』」