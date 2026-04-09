小S停工1年回歸！　劉涵竹機票噴6.5萬「天價飛東京」相挺：很值

記者蔡宜芳／綜合報導

女星小S（徐熙娣）在去年2月痛失姊姊大S（徐熙媛），因過度悲痛停工1年後，近來終於回歸主持節目《小姐不熙娣》。而身為常駐嘉賓的前主播劉涵竹，7日透露自己為了迎接小S回來，機票狠虧6.5萬元，展現超強義氣。

▲劉涵竹是《小姐不熙娣》班底，和小S擁有不錯的交情。（圖／翻攝自Instagram／miss_liuhanchu）

劉涵竹提到，自己原本在3月5日一早要飛往日本看WBC（世界棒球經典賽），但在接到《不熙娣》的通告後，她為了幫小S加油，決定改機票晚一天飛。誰知3月第一周飛往日本的班機全滿，「不能用2000元改票，必須退票重買，一張變46000……總價65000的東京經濟艙！」對於花了筆「天價」機票，她也幽默對節目喊話：「跪求今年多發我幾場。」

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▲劉涵竹分享小S復工當天的畫面。（圖／翻攝自Instagram／miss_liuhanchu）

劉涵竹透露，錄影當下，久違復工的小S難掩忐忑，對她說：「我不確定能不能好好主持。」她立刻暖心安慰：「放心啦！有我在，我會幫妳接話！」雖然隨後調皮笑稱「不一定接得住」惹來小S白眼，但打鬧間也成功化解了緊張氣氛。劉涵竹也慶幸自己當初決定更改行程，「我們一起記得妳的明燈到另個維度閃耀，帶著回憶的妳一樣是照亮人心的那道光。」

▲▼劉涵竹為了挺小S，特地砸重金改機票。（圖／翻攝自Instagram／miss_liuhanchu）